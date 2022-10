Od sutra posebna regulacija prometa oko gradskih groblja. Proučite gdje se neće moći autom...

Uoči blagdana Svih svetih i Dana mrtvih iz ZET-a su dojavili iznimne izmjene u regulaciji prometa u zonama oko glavnih gradskih groblja. Neke od njih na snazi su još od prošle subote, a mi vam donosimo pregled situacije za naredna tri dana kako biste znali što vas čeka pri odlasku na groblja.

Zona Mirogoj

Do sutra u 21 vrijedi zabrana prometa u Aleji H. Bollea i Mirogojskom cestom do Aleje Hermanna Bollea, osim za ZET autobuse. Tijekom dana će biti pojačana linija 106 prema potrebi, a ukida se postojeće taksi stajalište na Mirogoju nasuprot glavnog ulaza. Privremeno stajalište bit će kod mrtvačnice. Po odlasku s platoa vozila koriste obavezan smjer desno Mirogojska, i dalje Mirogojskom prema gradu, ili Remetskom prema Krematoriju.

Na Dan svih svetih će od 7.30 do 21 promet biti zatvoren u Aleji Hermana Bollea i Mirogojskom do Aleje. Prijevoz autobusima s Kaptola odvijat će se preko Ulice Kaptol, Degenovom, Grškovićevom, Bijeničkom cestom, Alejom H. Bollea do polaznog stajališta kod mrtvačnice i Mirogojskom u povratku prema Kaptolu.

Autobusi za Krematorij će se zaustavljati na izmještenom autobusnom stajalištu redovnih linija na Remetskoj cesti te će nastaviti Mirogojskom preko Remetske do Krematorija. Ukida se postojeće autotaksi stajalište na Mirogoju nasuprot glavnog ulaza i uspostavlja se novo privremeno stajalište u Aleji H. Bollea uz zapadni kolnik kod Klesarskog puta.

Kako bi se na rotoru na raskrižju Mirogojske ceste s Aleje H. Bollea izbjegla kolizija taksija s autobusima ZET-a, taksiji će se kretati Mirogojskom cestom do rotora na kojem obavezno skreću desno u Aleju H. Bollea, gdje će iskrcavati putnike na autotaksi stajalištu kod Klesarskog puta.

Promet je zabranjen Mirogojskom od Rockefellerove do Remetske, Remetskom cestom i Ulicom Kameniti stol, za sva vozila osim vozila ZET-a, taxi vozila i vozila s posebnom dozvolom. Autotaksi vozila i vozila s posebnom dozvolom moći će se kretati Remetskom, od Mirogojske do južnog ulaza u parkiralište kod Krematorija te kroz parkiralište prema sjeveru, a vozila iz pravca sjevera moraju ući na sjeverni ulaz parkirališta i kroz parkiralište prema jugu.

U srijedu, od 7.30 do 21 sati, zabranjen je promet Mirogojskom cestom od Remetske ceste do rotora i Alejom Hermana Bollea, i to za sva vozila osim autobusa ZET–a, autotaksi vozila i vozila s posebnom dozvolom.

Do utorka je zabranjeno uzdužno parkiranje na Remetskoj cesti, uz novoizgrađeni Kolumbarijski zid, od ulaza Krematorij prema jugu do južnog izlaza parkirališta. Do srijede će pak biti zabranjeno parkiraje u Ulici Kameniti stol na dijelu od Remetske ceste do Ulice Remete

Zona Kaptol

Tijekom ponedjeljka i srijede na snazi je zabrana prometa u Ulici Kaptol, osim vozila ZET-a, autotaksi vozila i vozila dostave.

U utorak Kaptolom mogu prometovati samo ZET autobusi. Do 21 sat uvodi se jednosmjeran promet u ulici Nova Ves, od Vrančićeve do Degenove, u smjeru prema jugu. Lijevo skretanje iz Ribnjaka u Degenovu bit će zabranjeno. Parkiranje i zaustavljanje na zapadnoj strani Nove Vesi kod Gupčeve Zvijezde 1, poslije pješačkog prijelaza nasuprot redovnog taksi stajališta.

Zona Srebrnjak

Na Svi svete će biti zabranjen promet Bijeničkom, od Srebrnjaka do Lašćinske 144, te Lašćinskom, od Lašćinskog Borovca do Bijeničke. Jednosmjeran će se voziti u Bijeničkoj, od Aleje Hermana Bollea do Srebrnjaka, kao i u ulici Srebrnjak, od Bijeničke do kružnog toka na Petrovoj. Zabranjeno će biti desno skretanje iz kružnog toka kod Petrove u ulicu Srebrnjak, osim za vozila ZET-a. Uvodi se i zabrana parkiranja na Bijeničkoj, od Aleje Hermana Bollea do ulice Srebrnjak.

Zona Miroševec

Sutra se zatvara sav promet u Aleji tišini, Mramornom prilazu i Oporovečkoj, od Mramornog prilaza do Grižanske ulice. Zabrana prometa uvodi se u R. Kolaka od Ljubijske do Grižanske, u Grižanskoj, od Ul. Mirka Deanovića do Rudolfa Kolaka, Novačkom od Potočke do ulice Pesteri, u Aleji tišine, Mirnoj ulici, Mramornom prilazu, u zoni raskrižja Oporovečka, R. Kolaka, Grižanska, te na raskrižjima svih ulica koje izlaze na Grižansku između Malekove i R. Kolaka, osim za vozila ZET-a, autotaksi vozila i vozila s posebnom dozvolom.

Na Dan mrtvih uvodi se zabrana prometa u Aleji tišine osim za vozila ZET-a i autotaksi vozila.

Zona Markovo polje

U ponedjeljak i u srijedu uvodi se jednosmjerni promet u Aleji Mira u smjeru istoka (od Zlatarske u smjeru Vugrovečke) za sva vozila osim ZET-a. Zabranjeno je parkiranje i zaustavljanje od raskrižja sa Zlatarskom cestom do okretišta redovne linije na istočnom parkiralištu.

U utorak od 6 do 20 sati uvodi se zabrana prometa Vugrovečkom, od Varaždinske do groblja Markovo polje i u Aleji mira, a pristup u zone zabrane i ograničenja prometa bit će omogućen samo vozilima ZET-a, taksi vozilima invalida i vozilima s posebnim dozvolama.