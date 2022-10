U utorak je blagdan Svih svetih, evo kako rade poznate trgovine

U utorak je blagdan Svih svetih zbog čega će brojne trgovine imati drugačije radno vrijeme.

Svi INTERSPAR hipermarketi će na blagdan Svih svetih biti otvoreni, osim INTERSPAR hipermarketa u Mall of Split te u shopping centru Portanova u Osijeku. SPAR supermarketi taj dan rade od 8 do 14 sati, osim SPAR supermarketa u Valpovu, shopping centru Supernova u Zadru te dvije poslovnice u Zagrebu (u ulicama Tuškanac i Vincenta od Kastva). Točno radno vrijeme prema pojedinim prodavaonicama moguće je pronaći na službenoj web stranici.

Trgovine Kauflanda radit će prema radnom vremenu za nedjelju. Većina trgovina radit će od 7 do 20 ili od 8 do 21 sat. No, kako se radno vrijeme može razlikovati ovisno o pojedinoj lokaciji, provjeriti možete ovdje.

Konzum će također raditi kao i nedjeljom pa će većina dućana biti otvorena do 13 sati.

Trgovine Lidla radit će prema blagdanskom radnom vremenu do 14, 16, 18 ili 20 sati, a kako radi poslovnica u kojoj kupujete možete saznati ovdje.

Na blagdan Svih svetih svi prodajni centri PEVEX neće raditi.