Očajni na Žumberku: Cesta im mjesecima blokirana zbog odrona. Sami je očistili, a drugi dan ih dočekale - blokade

Žumberačka je općina već 120 dana fizički podijeljena. Golem odron zemlje i kamenja zatrpao je državnu cestu između Hartja i Petričkog Sela, a otada se, kaže nam župnik Juraj Jerneić, ništa nije pomaknulo. – Sanacija je obećana do 25. srpnja, što je vrlo brzo, ali ništa se ne poduzima – govori.

Stanovnicima je, dodaje, prekipjelo pa su prošloga vikenda organizirali akciju i sami uklonili veći dio odrona s DC546 ne bi li uspostavili prolaz. No jučer ih je dočekalo novo iznenađenje, betonske barikade i ponovna zabrana prolaska, ovaj put i za pješake. – Kombi trgovina koja nas opskrbljuje dva-tri puta tjedno došla bi do jedne strane odrona, a ljudi bi se odvezli do druge i propješačili taj dio da dođu do osnovnih namirnica. Sada ni to ne mogu – objašnjava jedna od mještanki.

A osim trgovine, upozorava Jerneić, koji već 18 godina iz Zagreba dolazi u župu na Žumberku, stanovnici nemaju ni poštu ni javni prijevoz. – Sve se urotilo protiv tih ljudi. I župa mi je prepolovljena. Ako želim k jednima, moram preko Jastrebarskog i Krašića, a idem li k drugima, preko Samobora. To su deseci dodatnih kilometara. I sada kada su stanovnici odlučili sami maknuti zemlju s ceste, što ih je dočekalo? Betonske barijere. Umjesto pomoći, nova zabrana – kaže.

Podsjeća da se odron dogodio još u ožujku i da su ubrzo nakon toga Hrvatske ceste (HC) postavile prometnu signalizaciju i upozorenja da je promet zabranjen. – Na svakom križanju, i sa samoborske i s jaskanske strane, pisalo je za koliko kilometara se ne može dalje. No problem je što nitko nije dolazio, ništa se nije radilo, a ljudi ondje i dalje žive. Oni ne mogu čekati – ističe svećenik.

Općina je, napominje, napravila pomoćni put, ali za one koji ne znaju voziti bijelom cestom, i to uzbrdo, on nije rješenje. – Nedavno su se zakopala dva Caritasova vozila u kojima su bila djeca s invaliditetom. Morali su se vratiti jer nisu mogli proći – govori, dodajući da su stanovnici Žumberka odsječeni od svijeta.

Općinski načelnik Zdenko Šiljak kaže pak kako razumije nezadovoljstvo mještana, no napominje i kako situacija nije jednostavna. – Prema nalazu Hrvatskih cesta, pod čijom je ingerencijom prometnica, prolaz nije siguran, čak ni pješice. Barikade su tu zbog sigurnosti – naglašava. U kontaktu je s HC-om, dodaje, a na jednom sastanku bio je i jučer. – Projekt sanacije je konačno gotov, trebalo bi se uskoro krenuti u realizaciju. Kad točno, ne znam jer tu informaciju samo oni mogu dati – govori. Ističe i da je Općina učinila sve što je mogla pa otvorila i bijelu cestu kilometar udaljenu od zatvorenog dijela.

– Ljudima koji iz Petričkog Sela idu u Hartje i obrnuto put se produžio za 500 metara. Naravno, to nije asfalt, izazovnije je za vožnju, ali funkcionira – kaže. Omogućili su, dodaje, i drugu alternativu, prolaz kroz Višći Vrh, ali ondje je riječ o makadamskom putu. – Jedina službena obilaznica koja odgovara kriterijima HC-a ona je na relaciji Samobor – Sveta Nedelja – Jastrebarsko. Pa umjesto devet kilometara, ljudi moraju voziti gotovo sto, i to dva sata – govori Šiljak.

Projekt sanacije, napominje, otkrio je i ozbiljan problem. – Postoji mogućnost odrona cijelog brda. Što se događa u utrobi zemlje, ne možemo znati. Zato to nije jednostavno – zaključuje načelnik.

Potvrđuju to i u Hrvatskim cestama, koje su po zaprimanju informacije o odronu angažirale geotehničare. – Njihova prospekcija potvrdila je da odron predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti prometa, s obzirom na visok rizik od daljnjeg urušavanja tla i širenja oštećenja – objašnjavaju.

Uklanjanjem odronjenog materijala prije nekoliko dana, o čemu je obaviještena i nadležna policijska postaja, dodaju, došlo je do dodatnog rasterećenja nožice odrona, čime se značajno povećava rizik od novog pa su betonski elementi postavljeni zbog sigurnosti. Ističu i kako je pokrenut natječaj za odabir izvođača radova u cilju sanacije oštećenog dijela ceste i nestabilnog pokosa. No na pitanje kada će se odron sanirati, nisu odgovorili.