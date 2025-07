U centru Zagreba i dalje gužva, a parkirališta zjape prazna: Kad ćemo saznati efekte uvođenja blokovskog parkiranja?

59. MEĐUNARODNA SMOTRA FOLKLORA

Njegov portret star više od 40 godina vizualni je identitet Smotre folklora: Zbog simpatije sam počeo plesati...

– Prijatelji su me prepoznali i napisali u komentarima da sam to ja pa su me onda i kontaktirali. Iznenadio sam se, ali osjećaj je zaista lijep. Nakon toliko godina, moja je fotografija po cijelom Zagrebu i to je stvarno nešto posebno – ističe Krajačić.