Nova obustava vlakova u Zagrebu: 'Očekuju se veća kašnjenja, molimo za razumijevanje'

Zagrebački Glavni kolodvor u predvečerje
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
20.08.2025.
u 09:20

U tom razdoblju umjesto dijela vlakova vozit će autobusi, a dio vlakova bit će otkazan na relacijama od Zagreb Glavnog kolodvora do Dugog Sela i Novske u oba smjera

Zbog radova na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugoga kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci pruga Dugo Selo – Novska bit će zatvorena za promet između kolodvora Dugo Selo i Ivanić-Grad od 22. kolovoza u 0.40 sati do 24. kolovoza 2025. u 23.00 sata, javljaju u HŽ Infrastrukturi. U tom razdoblju umjesto dijela vlakova vozit će autobusi, a dio vlakova bit će otkazan na relacijama od Zagreb Glavnog kolodvora do Dugog Sela i Novske u oba smjera.

Više informacija o posebnoj regulaciji prometa putnici mogu pronaći na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza te u kolodvorima i stajalištima. "Zbog posebne organizacije prometa očekuju se već kašnjenja zbog kojih se ispričavamo putnicima te ih molimo za strpljenje i razumijevanje", poručuju u HŽ-u. 

Mjesta zaustavljanja autobusa bit će sljedeća:

  • kolodvor ZAGREB GLAVNI, ugibalište kod kolodvorske zgrade
  • kolodvor DUGO SELO, ispred kolodvorske zgrade 
  • stajalište Ostrna, autobusna ugibališta (DC41) u naselju Lukarišće, Bjelovarska ulica (kod Fordova servisa)
  • stajalište Prečec, na glavnoj cesti (ŽC 3074) za Ivanić-Grad, ugibalište ispred vatrogasnog doma
  • kolodvor IVANIĆ-GRAD, kod kolodvorske zgrade
  • kolodvor DEANOVEC, u Graberju Ivanečkom, ispred trgovine „Studenac“ 
  • stajalište Širinec, u blizini željezničkog stajališta, kod križanja Moslavačke ulice i ulice Širinec
  • kolodvor NOVOSELEC, kod kolodvorske zgrade.

Za to vrijeme izvodit će se radovi na spajanju novog dijela pruge na postojeći dio na pružnoj dionici Dugo Selo – Prečec. "Po završetku projekata, vrijednog 200 milijuna eura sufinanciranog iz EU-ovih fondova, pruga od Dugog Sela do Križevaca postat će dvokolosiječna i osposobljena za brzine do 160 km/h. Puštanje u promet oba kolosijeka na ovoj dionici očekuje se do kraja godine, a završetak svih radova u 2026", obavještavaju u HŽ-u. 

