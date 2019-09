Nisam glineni golub ni hajduk Veljko, ali jesam akademik PR-a i mogao bih biti uličar

Nije se ni natjecao, ali gradonačelnik Milan Bandić svejedno je s prvenstva orača u Suhopolju kući odnio zlato. Kako, nikome nije jasno, ali SDP-ovoj Vesni Nađ, koja ga je na posljednjoj sjednici Gradske skupštine pitala o memorandumu sklopljenom s Arapima, detaljno je objasnio svoj “plužni put”.

Od vode do nudista

– Deset sam godina orao s djedom, u Suhopolju sam osvojio titulu prvaka u oranju, ali mi ne bi palo na pamet da ondje uzmem plug da nisam s djedom orao deset godina. Da ste ikad potpisali i vidjeli memorandum, ne biste radili cirkus deset dana od toga – odgovorio joj je gradonačelnik, koji oranje, čini se, baš voli jer jedna mu je to od omiljenih analogija na “aktualcima” gradskog parlamenta. On je “uzorao pola njive, pola ledine”, kazao je Bandić kad ga je SDP-ov Matej Mišić pitao hoće li se ikad zaista ostvariti dugogodišnje obećanje obnove Dinamova stadiona.

– Trebalo je prvo završiti bazen na Sveticama, koji je četiri godine stajao nezavršen. Hvala Bogu, to smo otvorili. Kako se to zove kad se ide tamo grijat i znojit? Kako se to zove na hrvatskom? Wellness. O yes! Wellness. Možete ići na wellness tamo. Izgleda ko space shuttle taj bazen. Djeca sretna, ljudi sretni, odrasli za 15 kuna, djeca za 10 kuna, pet kuna. Zvoni pun bazen – objasnio je gradonačelnik tada zastupniku koji mu je rekao da će mu pokazati još neke dokumente pod pauzom. Ali nije.

– Pustimo pauze. Ja u pauzi pijem, a kavu pijem s kim hoću, ne da me davite ovdje s vašim izjavama. Nemam vremena za to – kazao mu je Bandić. Tako “ljubazan” otprilike uvijek je prema oporbi pa je također Mišiću, kojeg je zanimalo kad će se sanirati puknuće cijevi, onomad kad je pola Novog Zagreba ostalo bez vode, rekao da je to tako napravljeno namjerno.

– Deal imam s trgovačkim centrima da pukne cijev, sam sam to napravio da prodaju vodu – kazao je. Voda ga je inspirirala i kad ga je Nenad Matić iz Zelene liste na proljeće pitao kad će se objaviti rezultati ispitivanja kakvoće vode na Jarunu. Sad će to “Andrija Štampar”, rekao je Bandić, jer “ljudi su se već počeli tamo skidati u badiće, kupati, od onih nudista dolje prema Končaru do veslačkog kluba”.

– Inače, ja vam nisam baš posebno pametan, ali nisam ni bedast. Nisam ja vaša streljana u Vrapču ni glineni golub. Ja sam Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba šesti mandat i svoje dostojanstvo nisam našao na cesti – držao je predavanje prvi čovjek grada Tomislavu Tomaševiću iz Zagreb je naš kad ga je ovaj pitao o planovima za “Manhattan”. A iako na cesti nije našao, je l’ te, dostojanstvo, jednom je prilikom ipak sa skupštinarima podijelio da bi “koliko je na ulici, skoro mogao biti uličar”. Rekao im je, doduše, i tko nije, odgovarajući na pitanje o gradnji žičare.

A tu su i Batman, Lukašenko...

– Da bi počeli radovi na žičari, trebalo nam je osam godina, dvije vlade, da se usvoji Prostorni plan Medvednice. Ja nisam hajduk Veljko, nisam ni Batman, a nisam, Boga mi, ni Lukašenko. Ja moram poštivati proceduru i pozitivne zakonske propise – uspio je u jednu rečenicu strpati gradonačelnik i vojnika Prvog srpskog ustanka i DC-jeva stripovskog junaka, a i bjeloruskog predsjednika. S njima si nije uspio naći sličnost, ali je zato ustvrdio, na pitanje kada će se konačno obnoviti Branimirova tržnica, da je on “akademik PR-a”.

– Da imam PR agenciju, radila bi najbolje u Europi, vjerujte mi – koncizno i konstruktivno odgovorio je na pitanje HNS-ovu Tomislavu Stojaku. A kako se jedno pita, a drugo odgovara, najbolje se možda može vidjeti na primjeru Renata Peteka iz Naprijed Hrvatska. Njega su zanimala gradonačelnikova putovanja u inozemstvo, odnosno koliko ih je bilo, zašto i kako se to plaća.

– Ja ne znam tko je vama mentor. Vjerojatno gubitnik kao i vi. Ali ja nisam vaš žmigavac, ni vaš ni vašeg mentora. Ja sam gradonačelnik Grada Zagreba. Obnašam drugu izvršnu funkciju ove zemlje. Još manje sam žmigavac bilo koje medijske kuće. Ići ću van na poziv svojih kolega kada ja procijenim da trebam ići – zaključio je Bandić. Pitao ga je Petek i kada će se riješiti problem azbesta u zagrebačkim školama.

– Azbest nije opasan, kao ni lav dok ga ne dirate. Može azbest biti milijun godina, samo ga nemojte mrviti. Prašina azbesta je opasna. Azbest ja kao i lav, kad je u brlogu ili na krovu, ništa se neće dogoditi ljudima – “poučio” je gradonačelnik zastupnika. Osim što educira, Bandić skupštinarima redovito otkriva i svoje vizije. Jednu je takvu podijelio s Tomislavom Tomaševićem, koji ga je pitao zašto nije sagrađena garaža u Klaićevoj.

– Ja drugo ništa ne bih želio nego da se dogodi ispod, kaže se, State Opera u Beču, a kod nas HNK, da se napravi garaža i da dame u toaletama, kad lepršaju pahuljice po Zagrebu, u štiklama prošeću kroz topli tunel iz garaže u ložu. Pa gle, Boga ti, što ćemo iz Klaićeve ih vodit pješke za rukicu? – odgovorio mu je gradonačelnik.

