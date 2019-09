Bandićeva glasnogovornica dala ostavku, izdržala je s njime dulje nego ijedna prije

Izdržala je najdulje, ali ode još jedna. Dajana Antonija Bebek, glasnogovornica gradonačelnika Milana Bandića, nakon gotovo četiri godine u njegovoj službi dala je ostavku i time se našla na popisu ljudi u odnosima s medijima koji su svi redom sami odlazili od čelnika metropole. Odlazile, točnije, jer sve su Bandićeve glasnogovornice bile žene.

Otišla sa Švaljek

Još na početku njegova sad već punoljetnog mandata nešto više od dvije godine taj je posao obavljala Vesna Kirpijanovska, a nakon što godinama glasnogovornicu nije imao, na taj je posao 2007. stigla Iva Mia Erak. Diplomirana ekonomistica i magistrica politologije te bivša misica otišla je nakon dvije godine službe jer je, kako je tada objasnila, dobila posao “u jednoj konzultantskoj kući”, a Bandić je sljedećih šest godina opet PR odrađivao sam sebi. Može on to, pohvalio se više puta, pa se nazivao i “ćaćom PR-a”, a bez problema, kazao je, odnose s javnošću mogao bi i predavati. A iako ih je magistrirala, Martini Šušnjari nije on predavao.

Ova ekonomistica na mjesto glasnogovornice gradonačelnika Zagreba stigla je u svibnju 2014. godine javnim natječajem, iako se, čim je raspisan, znalo da će se baš dotadašnja zamjenica glasnogovornika Holdinga preseliti na novo radno mjesto u Grad. Nije se, međutim, ondje dugo zadržala, tek nekih pola godine, jer razdoblje je to u kojem je gradonačelnik Milan Bandić završio u zatvoru.

Šušnjara je u odnosima s javnošću nastavila pomagati tadašnjoj zamjenici gradonačelnika Sandri Švaljek koja je vodila Grad, a upravo s njom krenula je i u kampanju na posljednjim lokalnim izborima. Švaljek je pokušavala postati gradonačelnica, a Šušnjara je bila zadužena za odnose s medijima u užem izbornom timu. Cijelo to vrijeme donedavna glasnogovornica bila je zaposlena u Uredu gradonačelnika, a aktivno joj se tražila i zamjena.

Sljedeća? Još ne znamo

A ona je stigla u prosincu 2015. u liku Dajane Antonije Bebek, dugogodišnje novinarke HRT-a, a nakon toga i HDZ-ove glasnogovornice. Bebek je pobijedila na natječaju i uz gradonačelnika ostala najdulje, gotovo četiri godine. Jedno od njezinih zadnjih pojavljivanja s Bandićem bilo je u lipnju na najavnoj presici za Zagrebačko kulturno ljeto, na kojoj ju je šef prozvao jer mu se nije svidjelo kako sjedi.

– Sad ću ja malo iznenaditi, neću šokirati našu glasnogovornicu. Vidi se da je dugo bila na HRT-u, da ležerno sjedi kao Khashoggi u fotelji. To valjda prijeđe u naviku ljudima – govorio je Bandić, dok su se njegovim riječima svi, kao i sama Bebek, čudom čudili.

Tko će i hoće li odmah netko naslijediti Dajanu Antoniju Bebek, još se ne zna, a iz Grada neslužbeno doznajemo da za sada natječaj za novog glasnogovornika neće raspisivati. Ako to i naprave, kažu, uvjeti se neće mnogo mijenjati od onih koji su se dosad postavljali. Fakultetsko obrazovanje i znanje dvaju jezika bit će glavne stavke koje će glasnogovornik morati ispuniti, a pripremat će konferencije za novinare, dogovarati i pripremati intervjue za gradonačelnika...

Pogledajte video