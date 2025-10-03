Naši Portali
UDRUGA ZELENE I PLAVE SESVETE

Ne znate gdje u subotu? Dođite na Jezero Soblinec, čeka vas kestenijada, glazba i 'Grički top'

Udruga Zelene i plave Sesvete želi predstaviti inicijativu za uređenje tamošnjeg jezera Bajer u Soblincu
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
03.10.2025.
u 16:39

Za gurmanski dio manifestacije pobrinut će se Planinarsko društvo Lipa, koje organizira tradicionalnu kestenijadu, dok će slastičarna Martina nuditi popularne tenke gibanice. Manifestacija ima i širu simboliku – okupljanjem lokalne zajednice i djece želi se potaknuti uređenje i očuvanje okoliša jezera Soblinec

U subotu mještani, planinari, ribiči i brojni gosti okupit će se na manifestaciji „Otkrivanje Jezera Soblinec“, koja će od 12 do 15 sati ponuditi bogat kulturno-umjetnički i zabavni program. Događaj započinje u 12 sati pozdravnim govorom Udruge Zelene i plave Sesvete i voditeljice ZAG-a OŠ Ivana Granđe Soblinec Maje Kovačević, nakon čega slijedi nastup malog i velikog zbora škole pod vodstvom učiteljice Maje Božić i prof. Gabrijele Teskere. Program će se nastaviti kazališnom predstavom „Grički top“, u izvedbi učenika i učiteljice Ane Poljak Vuger, te koncertom polaznika Glazbene škole Zlatka Grgoševića.

U 13:15 sati bit će proglašeni pobjednici natječaja „Dajmo jezerima imena“, a nagrađenim učenicima nagrade – slatke paketiće i zbirku poezije Vlaha Paljetka „Kajkavske pjesme“ – uručit će zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Nakon svečanosti slijedi nastavak glazbenog programa škole Zlatka Grgoševića. Uz glavni program, posjetitelji će moći sudjelovati u brojnim radionicama i igrama uz jezero. Vatrogasci DVD-a Belovar pripremaju atraktivne igre i natjecanja za djecu, a Centar za kulturu Sesvete održat će likovnu radionicu „Soblinečke ribice“. Mladi umjetnici iz udruge RekreARTivni izrađivat će suvenire i razglednice pod nazivom „Pozdrav sa Soblinečkih jezera“.

Za gurmanski dio manifestacije pobrinut će se Planinarsko društvo Lipa, koje organizira tradicionalnu kestenijadu, dok će slastičarna Martina nuditi popularne tenke gibanice. Manifestacija ima i širu simboliku – okupljanjem lokalne zajednice i djece želi se potaknuti uređenje i očuvanje okoliša jezera Soblinec. Poseban naglasak stavlja se i na rad Glazbene škole Zlatka Grgoševića, koja s oko 600 učenika još uvijek djeluje u podstanarstvu, a upravo je u tijeku postupak javne nabave za izradu projekta nove školske zgrade u Sesvetama.
