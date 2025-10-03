Naši Portali
NA BLAGDAN SVETOG FRANJE ASIŠKE

Glazba, vege delicije i njuškice iz Dumovca: Proslava Dana zaštite životinja u centru Zagreba

Foto: Prijatelji životinja
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
03.10.2025.
u 16:00

Navode da je Međunarodni dan zaštite životinja prilika da pokažemo koliko nam životinje znače i koliko trebaju našu pomoć. Zato pozivaju sve da dođu na Europski trg te da s njima i ostalim udrugama proslave ovaj poseban dan u znaku brige za životinje.

Na Međunarodni dan zaštite životinja, u subotu 4. listopada 2025. godine, posjetitelje očekuje edukativno-zabavni program na Europskom trgu u Zagrebu. U programu koji će trajati od 10 do 18 sati sudjelovat će udruge za zaštitu životinja. Organizatori su Grad Zagreb i Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje u suradnji s udrugom Prijatelji životinja.

Događajem na Europskom trgu proslavit će se sto godina Međunarodnog dana zaštite životinja. Obilježavanje tog dana započeo je 1925. godine pisac Heinrich Zimmermann organizirajući veliki događaj u čast životinja u Berlinu. Danas se Međunarodni dan zaštite životinja slavi 4. listopada, na blagdan svetog Franje Asiškog, zaštitnika životinja i vegetarijanca. Manifestacija na Europskom trgu organizira se radi podizanja svijesti javnosti o važnosti zaštite životinja te poticanja građana da joj pridonesu svojim djelovanjem. Govorit će se o odgovornom odnosu ljudi prema životinjama. Posjetitelje na Europskom trgu očekuje i vege kutak. Restoran na otvorenom nudit će ukusna bezmesna jela. Okupljeni će moći uživati u dobroj glazbi i opuštenoj atmosferi. Na događanju su dobrodošli i psi! Posjetitelji će moći potpisati peticiju za zabranu bučne pirotehnike i druge aktualne peticije.

U edukativnom kutku Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba građane svih dobi očekuju zanimljivi sadržaji – od najmlađih do njihovih baka i djedova. Književnica Maja Markić djeci će čitati svoje priče u kojima su glavni likovi životinje i voditi kreativne radionice osmišljavanja životinjskih priča. Mališani će učiti i osnove skrbi o psu i mački. Više informacija očekuje njihove roditelje i druge posjetitelje. Djelatnici i volonteri Skloništa predstavljat će im vrijednosti udomljavanja ljubimca. Upoznat će ih i s dumovečkim njuškicama kojima traže ljude i trajne domove. Na događaju će nastupiti i dječji zborovi Kikići i Genijalci.

Predstavnici udruga predstavit će svoj rad i poticati građane na pomaganje životinjama. „Mnogobrojni su načini da se aktivno zauzmemo za životinje: udomljavanjem napuštenih životinja, prijavljivanjem zlostavljanja i zanemarivanja životinja, potpisivanjem peticija, dijeljenjem letaka, volontiranjem u udrugama za zaštitu životinja, korištenjem proizvoda koji nisu testirani na životinjama, biranjem biljne hrane, nošenjem odjevnih predmeta od neživotinjskih materijala i na razne druge načine”, poručuju Prijatelji životinja. Navode da je Međunarodni dan zaštite životinja prilika da pokažemo koliko nam životinje znače i koliko trebaju našu pomoć. Zato pozivaju sve da dođu na Europski trg te da s njima i ostalim udrugama proslave ovaj poseban dan u znaku brige za životinje.
