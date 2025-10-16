Najomiljeniji sajam knjiga ponovno stiže u Zagreb, ali ove godine s nekim izmjenama

Od 11. do 16. studenoga paviljoni 5, 6, 7 i 7a pretvaraju se u pravu oazu književnosti – otvara se 47. Interliber, najposjećeniji i najomiljeniji jesenski kulturni događaj u Hrvatskoj. Sajam svake godine okuplja tisuće čitatelja, izdavača i autora, podsjećajući koliko je knjiga i dalje važna u svijetu preplavljenom ekranima i brzim informacijama. "Interliber nije samo sajam, nego kulturni fenomen koji promiče pismenost i kritičko razmišljanje“, poručuju organizatori.Ovogodišnja zvijezda sajma bit će irski književnik Paul Lynch, dobitnik prestižne Bookerove nagrade za 2023. za roman Prorokova pjesma. Hrvatska publika imat će priliku čuti ovog autora čiji se poetični stil i moralne teme prepoznaju diljem svijeta.

Poseban naglasak stavljen je i na najmlađe – u programu “Pričam ti priču – bajka u našim rukama” djecu očekuju radionice, pop-up predstave i edukativne igre koje potiču ljubav prema čitanju od najranije dobi. Interliber donosi i novost – book club “Čitaš li žene”, zamišljen kao zajednica žena iz poslovnog svijeta koje povezuje književnost i inspirativni razgovori o djelima ženskih autorica. Na štandovima će posjetitelji moći pronaći najširi izbor beletristike, publicistike, stručne i poslovne literature, stripova i udžbenika, a uz brojne promocije, panele i glazbeni program, Interliber će i ove jeseni biti središte kulture, znanja i zabave. Sajam se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija te Grada Zagreba, a ulaz je slobodan. Novost je da će se u subotu i nedjelju vrata otvarati već u 9 sati ujutro.