Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
OD 11. DO 16. STUDENOG

Najomiljeniji sajam knjiga ponovno stiže u Zagreb, ali ove godine s nekim izmjenama

Interliber
Marko Prpić/Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
16.10.2025.
u 14:00

Na štandovima će posjetitelji moći pronaći najširi izbor beletristike, publicistike, stručne i poslovne literature, stripova i udžbenika, a uz brojne promocije, panele i glazbeni program, Interliber će i ove jeseni biti središte kulture, znanja i zabave.

Od 11. do 16. studenoga paviljoni 5, 6, 7 i 7a pretvaraju se u pravu oazu književnosti – otvara se 47. Interliber, najposjećeniji i najomiljeniji jesenski kulturni događaj u Hrvatskoj. Sajam svake godine okuplja tisuće čitatelja, izdavača i autora, podsjećajući koliko je knjiga i dalje važna u svijetu preplavljenom ekranima i brzim informacijama. "Interliber nije samo sajam, nego kulturni fenomen koji promiče pismenost i kritičko razmišljanje“, poručuju organizatori.Ovogodišnja zvijezda sajma bit će irski književnik Paul Lynch, dobitnik prestižne Bookerove nagrade za 2023. za roman Prorokova pjesma. Hrvatska publika imat će priliku čuti ovog autora čiji se poetični stil i moralne teme prepoznaju diljem svijeta.

Poseban naglasak stavljen je i na najmlađe – u programu “Pričam ti priču – bajka u našim rukama” djecu očekuju radionice, pop-up predstave i edukativne igre koje potiču ljubav prema čitanju od najranije dobi. Interliber donosi i novost – book club “Čitaš li žene”, zamišljen kao zajednica žena iz poslovnog svijeta koje povezuje književnost i inspirativni razgovori o djelima ženskih autorica. Na štandovima će posjetitelji moći pronaći najširi izbor beletristike, publicistike, stručne i poslovne literature, stripova i udžbenika, a uz brojne promocije, panele i glazbeni program, Interliber će i ove jeseni biti središte kulture, znanja i zabave. Sajam se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija te Grada Zagreba, a ulaz je slobodan. Novost je da će se u subotu i nedjelju vrata otvarati već u 9 sati ujutro.
Ključne riječi
Zagrebački velesajam Interliber sajam knjiga Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ZG Zoo: Na svijet došla dva plava varana
NOVI STANARI U MAKSIMIRU

Pogledajte ovu slatkoću! U zagrebačkom ZOO-u izlegla se dva plava varana, endemi s drugog kraja svijeta

"Ugrožen je i zbog ilegalne međunarodne trgovine kućnim ljubimcima što predstavlja prijetnju njegovu opstanku u divljini. Mi smo ponosni na naš doprinos njegovu očuvanju. Uzgojem se osigurava rezervna populacija te vrste izvan divljine. Iako su naši odrasli plavi varani u zlatnoj dobi, dobrog su zdravlja pa je moguće da u budućnosti imaju još potomaka“, kazao je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

Učitaj još