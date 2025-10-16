Provjerili smo što radi Matej Mišić: Tjedno imam i po 20 sastanaka, a prije sjednice treba pročitati more papira

Svako jutro započinje mu isto, no svaki dan izgleda drukčije, govori nam predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić, koji je na funkciju došao prije četiri mjeseca. Obavlja je profesionalno pa je i njegova plaća u proteklome razdoblju bila tema u medijima, a budući da naglašava kako iza te funkcije stoji puno više rada nego što javnost često vidi, pošli smo u Ćirilometodsku provjeriti čime se šef zagrebačkog parlamenta bavi.



– Imam sina od tri i pol godine pa svako jutro prvo njega vodim u vrtić. U pravilu sam do devet u uredu, ovisno o tome kada se on probudi i kakve je volje – kaže kroz smijeh. Izuzetak su, dodaje, dani uoči Skupštine, kao i onaj na koji se održava sjednica, kada na posao stiže u pola osam kako bi obavio posljednje pripreme.