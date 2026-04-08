Mislite da je problem s parkiranjem u vašem kvartu ozbiljan? Ovo je situacija u Dubravi: 'I tako svaki dan'

Prije malo više od tjedan dana pisali smo o problemima stanovnika Gračanskog Dolja, koji svakog vikenda trpe ogromne prometne gužve. Izletnici prema Sljemenu, kako se žale stanovnici, parkiraju se oko žičare, ispred domova susjeda i na zelenu površinu, a mjesni odbor i gradska četvrt zatražili su pojačani nadzor prometnih redara.

Nakon objave članka, javio nam se čitatelj koji je istaknuo da nije podsljemensko naselje jedino koje se "bori" s nekulturnim vozačima. Situacija je, ističe, kaotična svakog dana, a najgore je u uskim ulicama u kojima ljudi parkiraju uz cestu i po nogostupu. – Prometno stanje je katastrofalno. Svi pločnici su zauzeti parkiranim automobilima, pješački promet je moguć samo po kolnicima. Automobilski promet je otežan jer su ulice dvosmjerne ali je nemoguće mimoići se zbog parkiranih automobila. Nekoliko puta sam slao slike i dopise u prometno redarstvo ali reakcije nema. Za utjehu stanovnicima Gračana: Vaš problem je samo vikendom, ali kod nas je ovako svaki dan – ističe Tomislav Ille dodavši kako je, po njegovu mišljenju, rješenje uvođenje sustava jednosmjernih ulica po kvartu.

Takvih je situacija, kazala nam je još jedna čitateljica, u Dubravi na pretek. Ističe kao primjere prometni kaos koji se svakog dana stvara oko tržnice u Dubravi, ali i na javnom parkiralištu kod Grižanske, nedaleko kulturnog centra te doma zdravlja. – Situacija je posebno problematična i u krugu oko Ulice hrvatskog proljeća, gdje ljudi parkiraju uz dvorišta, pa se od automobila doslovce ne može proći bez straha od sudara. Da ne spomenem ljude koji, kad idu na misu u crkvu Svetog pape Ivana XXIII. Parkiraju po nogostupu, uz biciklističku stazu. U Donjoj Dubravi situacija je još gora, tamo oko Vinodolske, Osječke, Okučanske, Kapucinske. Auto na autu, i tako svaki dan. A prometni redari kao da ne znaju da Dubrava postoji – ističe čitateljica.

Pisali smo, podsjetimo, i o problemima s parkiranjem oko Kliničke bolnice Dubrava. Kako su naveli u Možemo Dubrava, vozila se svakodnevno parkiraju na zelenim površinama, koje se time dodatno uništavaju, ali i na pločnicima, što otvara pitanje sigurnosti, posebno za djecu koja tim putem idu u školu Žuti brijeg. – Automobili se parkiraju posvuda, uključujući i nogostupe kojima djeca svakodnevno prolaze. Roditelji su zabrinuti i s razlogom – istaknuli su iz Možemo Dubrava.