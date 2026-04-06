Krapinsku tek uredili, a sad je ponovno kopaju! Gradska zastupnica u čudu: 'Evo kako izgleda vrhunsko planiranje u našem Zagrebu'

Krapinska ulica na Trešnjevki nedavno je dobila novi sloj asfalta, biciklističku stazu i stupiće. Radovi su trajali više mjeseci, a obuhvatili su više od kilometra ceste. Budući da je veliki projekt prije samo nekoliko mjeseci priveden kraju, mnogi su ostali iznenađeni kad su na križanju sa Vukovarskom i Ozaljskom, ponovno vidjeli bagere. Gradska zastupnica Ema Culi (HSU) na svom je Facebook profilu objavila snimke i video radova, uz oštru kritiku prema gradskoj upravi.

– Evo kako izgleda "vrhunsko" planiranje u našem Zagrebu. Na fotografiji je Krapinska ulica na križanju kod Trešnjevačkog placa, snimljena 5. siječnja 2025., koja je svježe asfaltirana pred Božić s novim stupićima i novom biciklističkom stazom. Svi smo se nadali da je horor kopanja ulice napokon gotov. Ali, prevarili smo se!

Danas, isti taj asfalt se kida, ista rupa se otvara, a bageri ponovno caruju na Trešnjevci. Nema ni biciklističke staze. Pitala sam radnike na terenu: Što se radi? Odgovora nema. Ploče s informacijama o radovima nema. Logike nema. Postoji samo ogroman račun koji mi, građani Zagreba, plaćamo kroz najveći porez u državi. Je li moguće da nitko u Gradu Zagrebu ne zna što radi onaj drugi? Koja je cijena ovog "kopaj-zatrpaj" hobija? Dok mi plaćamo, oni vježbaju na našim ulicama i našim živcima – poručila je.

Kako je komentirala za Večernji, smeta ju, među ostalim, i to što se obavljaju radovi bez da je postavljena ikakva obavijest o tome što se radi niti koliko će zahvat trajati. – Zar mi trebamo 'guglati' da bi došli do informacije? Trebao bi negdje pisati očekivani rok završetak radova. A što se tiče ponovnog kopanja na netom dovršenoj cesti, tu je prije Božića bila biciklistička staza, sad se stvorila rupa dovoljna za dva bagera. I nije to jedini primjer takav. Uzmimo Kostelsku ulicu, na primjer, ne znam što se ondje radi, ali je isto nekoliko puta ado sada bila zatrpana, odtrpana. Možda je u pitanju nedovoljna koordinacija nadležnih? Svakako je to tema kojom ću se baviti na sljedećoj sjednici Gradske skupštine – kazala je.

Kako stoji na službenoj stranici regulacije.zagreb.hr, radovi u Krapinskoj dio su rekonstrukcije vodovodne mreže u Ulici grada Vukovara, na potezu od Ozaljske do Savske ceste. U tijeku su pripremni radovi, zbog čega se, među ostalim, kopa i na križanju Krapinske, Ozaljske i Ulice grada Vukovara. – Od ponedjeljka 30. ožujka od 8,00 sati do srijede 22. travnja do 20,00 sati bit će otežano kretanje zbog radova na rekonstrukciji vodovoda. Za vrijeme radova bit će zauzet dio kolnika Krapinske ulice dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu – napominju u Gradu.

U Ulici Florijana Andrašeca, na dionici od Ulice grada Vukovara do Tratinske ulice, od utorka 7. travnja do utorka 14. travnja 2026. bit će uspostavljeno jednosmjerno odvijanje prometa u smjeru sjever-jug. – Izvodit će se radovi na prilagodbi prometnice kako bi se za vrijeme rekonstrukcije vodovoda omogućila privremena regulacija prometa te osiguralo nesmetano kretanje vozila u dvije prometne trake prema sjeveru. Time će se održati protočnost prometa u prvoj fazi radova i smanjiti utjecaj na svakodnevno prometovanje u ovom dijelu naselja – dodali su u Gradu na stranici.