Tomašević najavio garažu u Klaićevoj od 860 mjesta, a za stadion Maksimir pojavio se novi milijunski trošak

Dobra vijest je da je ishođena građevinska dozvola za garažu s 860 parkirališnih mjesta u Klaićevoj, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević na redovnoj konferenciji za medije. – Očekujem da se izradi izvedbeni projekt do svibnja, a u lipnju očekujem da ćemo krenuti s javnom nabavom za izvođača radova. Početak radova očekujemo, pak, ako ne bude problema s javnom nabavom, krajem ove godine – kazao je.

Osvrnuo se i na natječaj za Maksimirski stadion. – Bitno za razjasniti je da je prije dva tjedna na sjednici Skupštine, da osim troška samog projekta Stadiona, imamo i neke dodatne troškove, trošak rušenja za koji ne znamo koliki će biti, a pojavio se i dodatan trošak izmještanja parovoda od 4 milijuna eura, zajedničkom odlukom Grada i Vlade, bit će financiran popola. Očekujemo da radovi krenu krajem ove godine – rekao je Tomašević dodajući kako rušenje samog stadiona očekuju iduće godine.