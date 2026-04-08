ZNA SE I KADA KREĆU RADOVI

Tomašević najavio garažu u Klaićevoj od 860 mjesta, a za stadion Maksimir pojavio se novi milijunski trošak

Zagreb: Gradonačelnik Tomašević predstavio sveobuhvatne izmjene Generalnog urbanističkog plana Sesveta
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Nikolina Orešković
08.04.2026.
u 11:34

Dobra vijest je da je ishođena građevinska dozvola za garažu s 860 parkirališnih mjesta u Klaićevoj, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević na redovnoj konferenciji za medije.

Dobra vijest je da je ishođena građevinska dozvola za garažu s 860 parkirališnih mjesta u Klaićevoj, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević na redovnoj konferenciji za medije. – Očekujem da se izradi izvedbeni projekt do svibnja, a u lipnju očekujem da ćemo krenuti s javnom nabavom za izvođača radova. Početak radova očekujemo, pak, ako ne bude problema s javnom nabavom, krajem ove godine – kazao je.

Osvrnuo se i na natječaj za Maksimirski stadion. – Bitno za razjasniti je da je prije dva tjedna na sjednici Skupštine, da osim troška samog projekta Stadiona, imamo i neke dodatne troškove, trošak rušenja za koji ne znamo koliki će biti, a pojavio se i dodatan trošak izmještanja parovoda od 4 milijuna eura, zajedničkom odlukom Grada i Vlade, bit će financiran popola. Očekujemo da radovi krenu krajem ove godine – rekao je Tomašević dodajući kako rušenje samog stadiona očekuju iduće godine.

