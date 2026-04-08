Došao u Zagreb k obitelji za blagdane, pitao ženu za smjer: 'Rekla je da će mi izrezati gume'. Ali tu nije bio kraj

Putovanje iz Vukovara u Zagreb jednom će putniku ostati u gorkom sjećanju. Neugodno iskustvo u zagrebačkom kvartu Kozari putevi podijelio je na društvenim mrežama, a kako je objasnio vozio je nekoliko sati kako bi Uskrs proslavio s unucima i obitelji. Nakon višesatne vožnje kratko je zaustavio automobil kako bi prolaznicu pitao za smjer do odredišta. Tada je, kako je napisao u objavi, došlo do verbalnog sukoba sa ženom koja mu je rekla da makne vozilo te zaprijetila da će mu oštetiti automobil.

"Zastao sam ispred kuće kako bi upitao za jednu ulicu gdje sam trebao otići. Čujem žena viče da mičem auto jer će mi baciti kantu sa smećem na auto. Rekao sam da u Zagreb nisam došao da bi mi netko na auto bacao kantu smeća. Ponovila je i dodala da će mi izrezati gume. S obzirom da nisam tu ni mislio ostati nakon što sam od ljudi saznao gdje trebam ići, nekih tridesetak metara dalje nađem slobodno mjesto i parkiram. Tijekom noći ostvarila je što je rekla", ispričao je.

Ogorčen ovim događajem upozorio je i druge građane da budu oprezni. "Siguran sam da nisam jedini kojem je izrezala gumu", poručio je. Mnogi smatraju kako je ovakvo ponašanje neprihvatljivo. "Kad si ljudi umisle da je čak i ulica njihova", komentirala je jedna Zagrepčanka. Neki su istaknuli kako je ovo kazneno djelo koje se treba prijaviti policiji. "Prijavite bez obzira jeste li se tu parkirali ili ne", napisao je jedan Zagrepčanin.