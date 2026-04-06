Hodao kući s posla pa dobio šakom u glavu od potpunog stranca. 'Opasni ljudi hodaju po Zagrebu, čuvajte se'

Zagreb slovi kao jedan od najsigurnijih gradova ne samo u Hrvatskoj, već i ovom dijelu Europe, no neugodne situacije ipak se povremeno događaju. O jednoj od njih ispričao je korisnik Reddita koji je doživio napad od stranca, i to usred noći. Do incidenta je došlo na Trešnjevki, nedaleko okretišta Ljubljanica. Mladić, kako je objasnio, radi u fast foodu te se između ponoći i jedan ujutro vraćao kući, a onda je sreo muškarca koji ga je ubrzo potom napao.

– Izbjegavam nasilje niti sam nasilna osoba niti izazivam, dapače držim se dalje od takvih stvari. Sinoć kada sam završio svoj posao pošao sam doma kao i svaki dan, slušalice na uši i pješaka do doma jer smatram da mi je zdravije, ne zadržavam se nego ravno doma, vrtim svoj film u glavi dok slušam glazbu i u jednom trenutku sam se mimoišao s nekim čovjekom, pogledao sam ga kao i svaku drugu osobu koja pokraj mene prođe s očima. Bez čuđenja, bez grimasa ili zvuka i odjednom - bum, šaka u glavu niotkuda.

Imao sam slušalice pa su me malo zaštitile od udarca, nema ozljeda hvala bogu, a čovjek je nastavio dalje hodati, okrenuo sam se i pitao ga: čemu to, zašto si to napravio? On je odgovorio: idi doma mali! Pozvao sam policiju i prijavio napad – prepričao je Zagrepčanin pa opisao napadača.

– Čovjek je hodao jako čudno onako raširio ruke kao bodybuilder, kao da je napuhan, cigareta u ruci, tamne hlače i crna jakna, jedino čega se sjećam je da je imao tamnu bradu, ne dugu ali ne i kratku, bio je normalne građe, oko 30ih godina možda starije, visok oko 175 cm. U zadnje vrijeme sve više i više primjećujem da imamo navečer pijanih, nadrogiranih i napušenih ljudi te mladeži koji se ponašaju kao gangsteri u smislu hodanja i razgovaranja, nosite suzavac i nemojte izazivati tučnjavu – komentirao je.

Drugi su korisnici Reddita objasnili da, nažalost, takvih situacija ima, posebice iza 22 sata te oko Glavnog kolodvora, a jedna je osoba ispričala da se ista situacija, ali na Maksimiru, dogodila nekom drugom. Jedna mu je osoba preporučila da, dok hoda noću, ne nosi slušalice. – Mislim da ti je najbolji savjet dao onaj lik što je spomenuo "situational awareness" i ne hodat sa slušalicama u gluho doba noći. Nisi ti kriv, nit što tu možes, sem možda upisat se u neke borilačke vještine i bit u stanju vratit, zlu ne trebalo – piše u komentaru.

