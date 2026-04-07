Počeli pripremni radovi, uskoro zatvaranje 'uskog grla' u Zagrebu kojim dnevno prođe 30.000 automobila. Razgovarali smo s vozačima

Znakovi upozorenja, privremena regulacija prometa, strojevi uz cestu i radnici na terenu – tako su jutros Sesvećane na raskrižju Zagrebačke ceste i Ulice Ljudevita Posavskog dočekale prve naznake onoga što slijedi. Između 9 i 14 sati promet na tom raskrižju bio je otežan, a dio vozača morao je naglo mijenjati rutu. Razlog nisu bili radovi u punom opsegu, nego njihova priprema – doprema strojeva i opreme. Upravo zbog toga privremeno je bilo onemogućeno desno skretanje iz smjera Zagrebačke ceste prema Posavskog pa se promet preusmjeravao kroz okolne ulice, dodatno opterećujući ionako zagušenu dionicu.

– Iskreno, nisam ni znao da se danas ovdje nešto radi. Malo me uhvatilo nespremnog, ali računamo ovdje uvijek na gužvu, zna biti i gore – govori nam Ivan Ilić, kojeg smo zatekli u koloni. Kad je čuo o čemu je riječ, pogled mu je otišao prema nadvožnjaku. – Sve je to u redu, ali kad krenu pravi radovi, neka nam je Bog na pomoći – dodao je. Na nogostupu srećemo i Marinu Kovač koja je krenula po kruh. – Ne postoji dobro vrijeme za radove ovdje. Uvijek je gužva, uvijek ljudi žure. Ali jasno mi je da se mora. U tom smislu, dobro je da se napokon ulaže u Sesvete – rekla je. Njezin oprezni optimizam ne dijeli Marko Horvat, vozač dostave kojem je ova dionica svakodnevica. – Iskreno, bojim se i pomisliti kako će to izgledati. Ljeto u Sesvetama bit će pakleno. Bit ćemo praktički odsječeni od grada, a nakon završetka radova nećemo dobiti stvarno rješenje za gužve. Ovo je više kozmetika, Sesvetama treba ozbiljno prometno rasterećenje – istaknuo je.

Jer, ono što se trenutačno događa tek je uvod. Do 20. travnja, i to u noćnim terminima između ponoći i četiri sata, izvode se pripremni radovi na donjem dijelu konstrukcije nadvožnjaka. U tim se satima zatvara željeznička pruga i isključuje napon kako bi radovi uopće bili mogući. Provodi se hidrodinamičko pranje, uklanja oštećeni beton i otkrivaju stvarna oštećenja konstrukcije – zahvati koji stvaraju buku, ali su nužni kako bi se precizno utvrdilo stanje prije glavne obnove. A obnova se više ne može odgađati. Institut IGH je 2020. godine utvrdio da nadvožnjak ima oštećenja koja će s vremenom smanjivati trajnost konstrukcije te da postoji rizik gubitka funkcionalnosti i uporabivosti pojedinih dijelova nadvožnjaka.

Glavni radovi započinju sredinom lipnja, kada će nadvožnjak biti zatvoren za sav promet do sredine rujna, ako sve bude teklo po planu. Planirana je sveobuhvatna obnova – od konstrukcije i betona do kolnika, rubnjaka i pješačkih površina, uz rekonstrukciju raskrižja i izgradnju dodatne trake za lijevo skretanje. Tijekom radova prometna veza između Sesveta i Slavonske avenije odvijat će se preko željezničkog prijelaza u Jelkovečkoj ulici, što bi, upozoravaju lokalni predstavnici, moglo dodatno pogoršati situaciju. Riječ je o uskom grlu prometa kroz koje svakodnevno prolaze oko 30 tisuća vozila, a obilazni pravci teško mogu u potpunosti preuzeti taj teret.

Iz platforme Sve za Sesvete već mjesecima upozoravaju na moguće posljedice i ne isključuju ni mogućnost prosvjeda. Ines Sosa Meštrović, potpredsjednica Vijeća gradske četvrti Sesvete, poručila je kako je neprihvatljivo ulaziti u obnovu bez jasne strategije alternativnih prometnih pravaca. – Na druga dva željeznička prijelaza svakodnevno se čeka i do 30 minuta. Ako se sav promet dodatno prelije na njih, možemo zamisliti kakve će gužve nastati – upozorila je.

Dodaje kako je obnova konstrukcije nužna, ali da se njome neće riješiti dugogodišnji prometni problem. – Kad se nadvožnjak potpuno zatvori, a bez ikakvih alternativnih pravaca, mislim da će nastati apsolutni kaos u Sesvetama – rekla je. Podsjeća kako se već sada na željezničkom prijelazu u Jelkovečkoj čeka i do pola sata, dok se na Bjelovarskoj cesti u vrijeme jutarnjih i poslijepodnevnih gužvi može čekati i do 45 minuta. – Sesvete imaju oko 80 tisuća stanovnika, a ovuda prolaze i vozači iz okolnih gradova. Taj promet nema gdje “nestati” kada se nadvožnjak zatvori – dodaje. Iz mjesne samouprave podsjećaju kako su još prije dvije godine tražili proširenje prometnih traka na nadvožnjaku kako bi se barem djelomično rasteretio promet. Gradska četvrt Sesvete tada je podržala taj prijedlog i zatražila izradu prometne dokumentacije, no projekt nije realiziran. – Obnova je potrebna i s tim se slažemo, ali željeli smo i proširenje traka. Nakon tri mjeseca radova imat ćemo isti problem u prometu – kaže Sosa Meštrović.