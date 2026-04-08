Ukrali mu bicikl s kojim ide na posao, molio lopova da ga vrati, a onda se javila Zagrepčanka s neočekivanom ponudom

Vrati mi bickl, dat ću ti 50 eura i počastiti te kavom ili pivom, javno je apelirao korisnik kvartovske grupe na Facebooku nakon što mu je nepoznati počinitelj ukrao jedino prijevozno sredsto. Stanuje u Dubravi, radi u Gajnicama a kako je ispričao, u 4.40 ujutro bickl je zaključao kod pružnog prijelaza u Trnavi i put prema poslu nastavio vlakom. Međutim, kad se vratio, vozila nije bilo.

– Bicikl ukraden! To je jedino što imam.. Jedino prevozno sredstvo koje sam dobio na poklon!! Od srca bi zamolio “kradljivca”, tko god da je u pitanju... Molim te, od srca, ako imaš djecu, ako imaš ljubavi i razumjevanja, vrati bicikl, dat ću ti 50 eura i počastit ću te kavom/pivom u kafiću IN... Hvala – poručio je u objavi koja je ubrzo prikupila veliki broj komentara. Mnogi su izrazili bijes zbog njegove situacije, a jedna je osoba čak ponudila da mu bicikl - zamijeni.

– Ako mogu pomoći bit će mi drago. Izaberite bicikl, ja ću vam ga kupiti. Ne gubite vjeru u ljude, uvijek ima loših, ali puno više poštenih ljudi – poručila je stanovnica Dubrave, na što joj je gospodin objasnio da mu ne treba ni novac ni drugi bicikl. Objavom je, kaže, samo pokušao doći do onog koji je dobio na poklon.

– Hvala Vama na komentaru i pomoći. Ne trebam ja novac nit' novi bicikl. A dragog mi Boga, nisam nikog ni tražio donacije, novac, uplate za novi bicikl, nit' išta slično tome! Ovo sam postavio i napisao u grupu samo kako bi pokušao na neki način povratiti nazad svoje vlasništvo, odnosno bicikl, ali bezuspješno! Vjerujem u Boga i nadam se možda postoji mogućnost da ovom objavom dođem do nekih informacija za povratak bicikla, da dođem do njega nazad. Ali nema pomoći. Nažalost, tako je kako je. Vama hvala, ali ja radim, zarađujem za sebe i snaći ću se i oznojiti da zaradim svojim rukama i trudom za novi bicikl – poručio je.