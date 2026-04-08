Oko zgrade u Zagrebu postavili otrov i napisali ovu poruku vlasnicima pasa: 'Odmah smo prijavili policiji'

"Ovaj zid nije pišaona za vaše pse. U travu oko zgrade postavljen otrov." Ovako glasi poruka na papiriću kojeg je nepoznata osoba jutros ostavila na jednoj od zgrada u Ulici Svetog Roka u zagrebačkom kvartu Dugave. Stanari, a ponajviše vlasnici pasa, zatečeni su i zgroženi sadržajem poruke, a posebno ih je zabrinula prijetnja trovanjem njihovih kućnih ljubimaca u neposrednoj blizini njihovih domova.

Mnogi su se pitali tko si uzima za pravo napraviti ovako opasan potez. "Poruka od osobe koja sama provodi zakone. Ista uzela za pravo suditi o životu ili smrti!", napisao je Zagrepčanin u kvartovskoj grupi na društvenim mrežama uz fotografiju spornog papirića. Neki pak misle kako poruka nije ostavljena bez razloga. "Osoba nije revoltirana bez razloga da ostavi takvu strašnu poruku", napisala je Zagrepčanka u komentarima. Stanovnici su istaknuli kako je slučaj već prijavljen policiji te očekuju brzu reakciju nadležnih službi.