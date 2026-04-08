NOVA ERA GRADSKOG PRIJEVOZA

Prvi robotaksi u Zagrebu: Pokriva ključne točke grada, vozila prometuju autonomno, ali ne vozite se sami

08.04.2026.
u 12:59

Ovo je prvi put u Europi da ljudi mogu koristiti i iskusiti autonomnu vožnju

Prva komercijalna robotaksi usluga u Europi pokrenuta je danas u Zagrebu. Uslugu je pokrenula tvrtka Verne, koja je dio Rimac grupe, a dostupna je za one koji su se prvi prijavili na listu čekanja. Oni sada mogu putem aplikacije Verne rezervirati i platiti autonomne vožnje koje pokrivaju područje šireg centra i Zračne luke Zagreb.

Uz Verne aplikaciju, usluga će uskoro biti dostupna i kroz aplikaciju Uber. Po prvi puta u Europi, upravo u Hrvatskoj, moguće je doživjeti takvu vrstu usluge, naglasili su iz Vernea. – Ovo je prvi put u Europi da ljudi mogu koristiti i iskusiti autonomnu vožnju – istaknuo je Marko Pejković, suosnivač i glavni izvršni direktor Vernea.

U početnoj fazi koriste se električna vozila opremljena autonomnim sustavom vožnje sedme generacije tvrtke Pony.ai. Vozila prometuju autonomno, uz prisutnost obučenih sigurnosnih operatera tijekom početne faze uvođenja usluge. Kako su istaknuli iz Vernea usluga je za početak dostupna u širem centru Zagreba i zračnoj luci, a u planu je postupno širenje na ostatak grada. 

Osim Zagreba, Verne je započeo razgovore o pokretanju usluge u 11 gradova diljem Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva i Bliskog istoka, dok je više od 30 dodatnih gradova trenutačno u fazi razmatranja. Tvrtka, osim toga, razvija i vlastito autonomno vozilo, a to je robotaksi s dva sjedala, posebno dizajniranog za potpuno autonomne vožnje na zahtjev. Nakon regulatornih odobrenja i ispunjavanja sigurnosnih standarda, očekuju se potpuno autonomne vožnje bez vozača, rekli su iz Vernea.
