U Vrapču danas kosio travu, susjeda ga snimila i 'okačila' na Facebook, a kvart poludio! Što vi kažete o radovima na blagdan?

U Vrapču je Uskrsni ponedjeljak donio raspravu koja se, barem na prvi pogled, vrti oko sasvim obične stvari – košnje trave. Sve je počelo objavom u kvartovskoj Facebook grupi u kojoj je jedna stanarka upozorila da susjed kosi travu na blagdan, i to usred dana. Jedni u tome ne vide nikakav problem. “Kosi svoje dvorište, bolje i to nego da sjedi u kafiću”, napisala je jedna korisnica, dok druga dodaje: “Ako čovjek mora, neka radi – ne vidim problem.” Neki pak podsjećaju da blagdani ipak podrazumijevaju određeni mir. “Nema tu poštovanja prema nikome”, stoji u jednom od komentara, dok netko primjećuje da “ni na neradni dan nema mira”. U raspravi se otvorilo i pitanje različitih navika i uvjerenja. “Možda njemu nije blagdan, nego običan dan”, primjećuje, podsjećajući da svi ne doživljavaju Uskrs na isti način.

Dio komentara otišao je i korak dalje pa se problematiziralo snimanje i javno objavljivanje susjeda. “Ako vam je smetalo, mogli ste ga zamoliti da odgodi košnju, a ne snimati i objavljivati”, upozorava. Nije neobično da upravo blagdani i lijepo vrijeme potaknu ovakve prizore. Produženi vikend i sunce za mnoge su prilika da napokon urede dvorište ili obave poslove za koje inače nema vremena. U nekim državama takve su situacije jasno uređene. U Njemačkoj se, primjerice, na Uskrsne blagdane strogo pazi na mir pa je korištenje bučnih uređaja poput kosilica ili puhača često zabranjeno. Kazne za kršenje tih pravila nisu zanemarive – u nekim saveznim državama mogu doseći i nekoliko tisuća eura, ovisno o težini prekršaja i ponavljanju. Kod nas takva pravila nisu precizno propisana, ali očekivanja okoline itekako postoje.