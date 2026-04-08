Danijela Dolenec otkrila kako je Bajs zaživio među Zagrepčanima: 'Po svemu sudeći...'

Na temelju svih pokazatelja, Bajs je uspješno lansirana javna usluga koju su Zagrepčani stvarno prihvatili, rekla je na redovnoj konferenciji za medije zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec. – Sad kad je ljepše vrijeme, čini se da su sve prisutniji Bajsevi, ali zapravo su podaci pokazivali da se, iako je lansiran jesenas, dobro koristi i ima stalni rast broja korisnika, broja minuta... – rekla je D. Dolenec.

Po statistikama se, napomenula je, vidi da se u radnom tjednu Bajs uklopio u odlazak i dolazak na posao. – To znači da se Bajs koristi kako smo se i nadali. A za vikend je korištenje cijelo vrijeme, tada se prelazi u nekakav rekreativni moment gdje Zagrepčani svuda po gradu voze i nadopunjavaju obiteljske kombinacije gdje fali jedan bicikl. Tako da, po svemu sudeći, mislim da imamo uspješan projekt. Znam da smo sada na preko 67.000 korisnika. Specifične elemente optimizacije, treba li negdje popraviti infrastrukturu ili možda dodati neke stanice predstavit ćemo tijekom tjedan-dva detaljnije – rekla je.

Veći gradski trgovi, studentski domovi i fakulteti, dodala je, i dalje su među najpopularnijim stanicama.