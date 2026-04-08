USKORO ĆE OTKRITI NOVE PODATKE

Danijela Dolenec otkrila kako je Bajs zaživio među Zagrepčanima: 'Po svemu sudeći...'

Zagreb: Predstavljen projekt rekonstrukcije Branimirove tržnice
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Nikolina Orešković
08.04.2026.
u 12:40

Veći gradski trgovi, studentski domovi i fakulteti, dodala je, i dalje su među najpopularnijim stanicama.

Na temelju svih pokazatelja, Bajs je uspješno lansirana javna usluga koju su Zagrepčani stvarno prihvatili, rekla je na redovnoj konferenciji za medije zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec. – Sad kad je ljepše vrijeme, čini se da su sve prisutniji Bajsevi, ali zapravo su podaci pokazivali da se, iako je lansiran jesenas, dobro koristi i ima stalni rast broja korisnika, broja minuta... – rekla je D. Dolenec.

Po statistikama se, napomenula je, vidi da se u radnom tjednu Bajs uklopio u odlazak i dolazak na posao. – To znači da se Bajs koristi kako smo se i nadali. A za vikend je korištenje cijelo vrijeme, tada se prelazi u nekakav rekreativni moment gdje Zagrepčani svuda po gradu voze i nadopunjavaju obiteljske kombinacije gdje fali jedan bicikl. Tako da, po svemu sudeći, mislim da imamo uspješan projekt. Znam da smo sada na preko 67.000 korisnika. Specifične elemente optimizacije, treba li negdje popraviti infrastrukturu ili možda dodati neke stanice predstavit ćemo tijekom tjedan-dva detaljnije – rekla je.

V0
Vlaskoulicanec2.0
13:07 08.04.2026.

Kaj se babi htilo, to se babi snilo...

