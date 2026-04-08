Tomašević otkrio u kojem iznosu će Grad pokriti štetu na nadgrobnim spomenicima

Nakon što je učenicima i studentima romske nacionalne manjine za školsku/akademsku godinu 2025./2026, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević uručio stipendije, sa zamjenicima je održao i redovnu konferenciju za medije. – Možemo s ponosom reći da će ove godine biti 1400 stipendista. Za usporedbu, to se može staviti u kontekst Komiže koja ima nešto manje od 1400 stanovnika. Ponosni smo i da su iznosi stipendija u Zagrebu najveći u Hrvatskoj, 520 eura za studente i 380 za učenike – rekao je Tomašević.

Redovnu konferenciju započeo je informacijama o saniranju posljedica nevremena. – Trenutačno imamo oko 2900 prjava šteta, rok je 12. travnja, i pozivam građane da to iskoriste. Ovo nije odšteta jer Grad nije dužan nikako obeštetiti, nego je ovo naša financijska pomoć jer smo solidarni. Podsjetit ću da je Grad proglasio prirodnu nepogodu, obično se dobivaju iznosi oko 5 posto, a u ovom slučaju mi dajemo 70 posto – napomenuo je Tomašević.

Ostalo je nerazjašnjeno, kazao je, pitaje financijske pomoći za štetu na gradskim grobljima. – Puno je veća šteta nego 2023., tu ćemo ići s posebnom odlukom. Jučer smo imali sastanak vladajuće većine i predložit ću Skupštini posebnu odluku kojom će se omogućiti isplata financijske pomoći građanima kojima su oštećeni nadgrobni spomenici. Taj iznos će biti 50 posto u odnosu na štetu koja je nastala, maksimalno 3000 eura. Tu je procedura nešto drukčija, Holding će objaviti kako građani mogu tražiti pomoć. Što se tiče odluke vezane za stambene objekte i automobile, ona je već na savjetovanju i dogovoreno je da ide po hitnom postupku na sjednicu Skupštine ovaj mjesec – rekao je. Šteta za stanove i aute se, podsjetio je, prijavljuje Gradu putem formulara.