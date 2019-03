Konačno saniraju nadvožnjak u Kustošiji

Skidanje drvene oplate s nadvožnjaka u Kustošiji u tijeku je i trebalo bi se završiti sljedeći tjedan, a da je situacija s propalom konstrukcijom već bila krajnje ozbiljna, dokazuje i nesreća koja se dogodila na mjestu radova.

– Pri uklanjanju dijelova nadvožnjaka stradao je djelatnik tvrtke koja radi na sanaciji. Nasreću, prošao je samo s lakšim ozljedama – rekao je Darko Klasić, potpredsjednik gradskog HSLS-a i skupštinski zastupnik, koji je obnovu nadvožnjaka i inicirao. Upravo je on Grad upozorio na stanje konstrukcije koja je služila za prijevoz gline s Grmoščice do ciglane na Črnomercu, a koja je sagrađena još za vrijeme Drugog svjetskog rata, i to na sjednici gradskog parlamenta u siječnju. Komunalci su odmah izašli na teren ne bi li se uvjerili da komadi nadvožnjaka pri svakom slabijem vjetru padaju po Kustošijanskoj koja se nalazi ispod njega, a kad su utvrdili da je stanje i više nego ozbiljno, Grad je naredio sanaciju. Utvrđeno je tada i da konstrukcija uopće nije evidentirana ni upisana u katastar i zemljišnu knjigu Općinskog suda u Zagrebu, a nalazi se iznad zemljišta u vlasništvu Grada, države i nekoliko privatnih posjednika. Kako je ipak riječ o nadvožnjaku koji je svojevrsni simbol Kustošije, Klasić iz HSLS-a nada se da će mu se, nakon uklanjanja drvene oplate, pronaći neka nova svrha.

– Trebalo bi krenuti u njegovu obnovu – smatra Darko Klasić, dok je stanovnicima Kustošije najvažnije da se konačno nešto poduzelo. Kako kažu, desetljećima se nitko o nadvožnjaku nije brinuo, a oni su samo čekali da im komad drveta ili betona padne na glavu kad prolaze cestom.

Video: Most slobode