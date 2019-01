Makar i da je mobilno, reciklažno dvorište dobro bi nam došlo

Najveći problem koji stanovnici Črnomerca imaju s otpadom, govore nam, nedostatak je reciklažnog dvorišta. Nekoliko je lokacija za njegovo smještanje već razmatrano, kaže predsjednik Vijeća gradske četvrti Martin Postružin, uključujući i ono u Ilici kraj Grafokartona te na Šestinskom dolu, no zbog blizine zgrada ili premalog zemljišta prijedlozi su redom odbijani.

U međuvremenu, građani na raspolaganju imaju 52 zelena otoka, koliko ih je u četvrti, te spremnike za komunalni miješani otpad i papir koje imaju u svojim dvorištima.

Loše je ipak iznimka

Odvoze otpad, kaže predsjednik Postružin, i na reciklažno dvorište u Zagorskoj, kao i u Podsused, koji su im dosta blizu. No Črnomerec bi, govori, ipak trebao vlastito dvorište, pa makar mobilno, a baš bi se to uskoro moglo izgraditi jer je Vijeće četvrti lokaciju dogovorilo s Čistoćom, i to na praznom zemljištu u Sokolskoj ulici, ispod pruge.

- Prijedlog je dostavljen Čistoći na daljnje postupanje, odnosno ishođenje suglasnosti i potpisivanje ugovora, a obzirom na to da površina nije u vlasništvu Grada Zagreba - objašnjava Postružin, no, kako kaže, vjeruje da će Čistoća bez problema riješiti tu situaciju i da će četvrt konačno dobiti svoje reciklažno dvorište.

U međuvremenu, Črnomerec se bori s tekućim problemima s otpadom, od čega je jedan od najvećih gomilanje smeća oko zelenih otoka. Pored spremnika često se nađe otpad, govore stanovnici četvrti, jer ponekad u kontejnerima nema mjesta, a jedan od razloga svakako je i neznanje njihovih susjeda koji još uvijek odlažu svoje smeće gdje ne bi trebali.

- Mogli bismo živjeti i bez reciklažnog dvorišta, samo kad bi se zeleni otoci češće praznili ili se otpad barem razvrstavao - komentirala je Jelena Radović koja živi na Kustošiji. Predsjednik Postružin priznaje da građani nisu uvijek sasvim savjesni pri ostavljanju otpada da bi moglo bolje, ali kaže da su situacije kakvu opisuju stanovnici ipak iznimne. Ističe i da četvrt ima dovoljno zelenih otoka.

Odbačena drvca

Još jedan problem s kojim se stanovnici Črnomerca suočavaju ostavljanje je glomaznog otpada, a kažu, najviše ga bude na Kustošijanskoj ulici, i to tik prije skretanja za potok. Tamo, kažu, mnogi ostavljaju stari namještaj , a lokacija je to koja je posebno problematična, kažu stanari, jer se nalazi na samom raskrižju Kustošijanske ulice s Trgom hrvatskih obrambenih snaga pa vozači koji s trga izlaze na glavnu cestu imaju otežan pregled prometa. Predsjednik Postružin ipak navodi da je situacija s glomaznim otpadom mnogo bolja nego prije.

Galerija: Novi Zagreb - istok: Čistoća u mom kvartu

- Građani s uplatnicama Čistoće dobiju i prijavu kojom mogu zatražiti odvoz glomaznog otpada. Nadležni iz Čistoće ih kontaktiraju i obavijeste kada će doći po njega - kaže Postružin i dodaje da su zahvaljujući toj suradnji građani bolje informirani pa se zato mahom pridržavaju uputa za odvoženje glomaznog otpada. A svako divlje odlagalište, kaže, pod hitno se uklanja. Baš kao što će se sad, nakon blagdana Sveta tri kralja, odmah krenuti s uklanjanjem odbačenih božićnih drvca. Kako kažu na Črnomercu, svake se godine na zelenim otocima oko spremnika pojave nakupine borova koje su "ružne za vidjeti". No predsjednik Vijeća četvrti naglašava kako se rigorozno pazi na svaki nepropisno odložen bor i pod hitno ih se uklanja u suradnji sa Zrinjevcom.

Izuzev pojedinih problema, Martin Postružin kaže da je zadovoljan stanjem na Črnomercu, kao i građanima koji savjesno i redovno odvajaju svoj otpad.

- Zajedno pazimo da naša četvrt bude čista i uredna i uvjeren sam da nam ide jako dobro - kaže Postružin.

