Trebao je postati divna šetnica, a sad samo čekamo da nam se sruči na glavu

Samo čekamo kada će nam komadi drveta, cigle ili betona pasti na cestu, haubu auta ili, ne daj bože, na nečiju glavu, žale se stanovnici Kustošijanske ulice na stari derutni nadvožnjak koji se pruža iznad te prometnice stotinjak metara od Ilice. Nekoć je služio kao pokretna traka za prijevoz gline iz kopališta u šumi Grmoščica do Ciglane na Črnomercu, a danas je, kažu tamošnji stanovnici, most dotrajao, drvo koje ga drži trulo je i raspada se te cijela konstrukcija predstavlja opasnost za život.

Propada godinama

– Još kada sam bio mali, a to je bilo šezdesetih godina prošloga stoljeća, taj je nadvožnjak bio star. Nitko se već godinama ne brine o njegovu održavanju i to je katastrofa koju samo čekamo da se dogodi – kaže Zlatko Brajdić, koji je inženjer građevine i živi u blizini Kustošijanske.

S njim se slažu i stanovnici ulice jer, ističu, čim malo zapuše vjetar, cijela se konstrukcija počne drmati, a drveni komadi znaju poletjeti prema cesti ili njima u dvorište.

A za nadvožnjak sagrađen još davne 1945. i zaštićen kao kulturno dobro planirale su se velike stvari. Sve do 2004., prisjeća se zastupnik u Gradskoj skupštini Darko Klasić, tim mostom prevozila se glina od Grmoščice do Ciglane. Nekoliko godina kasnije, točnije 2008., većinski udio tvornice kupio je Agrokor Ivice Todorića, a s njom i velik posjed oko nje. Tada su, kaže, za zapušteni nadvožnjak u planu bili veliki projekti.

Milijunski projekt

– Riječ je bila o milijunima. Agrokor je radio na pregovorima s Gradskom četvrti Črnomerec da se nadvožnjak pretvori u pješački most od okretišta pa sve do šume Grmoščica. No, kako je koncern ušao u financijske probleme, sve je stalo – objašnjava Klasić.

Planove o šetnici potvrđuje i predsjednik Vijeća gradske četvrti Martin Postružin koji ističe da su ideju 2013. godine ponovno pokrenuli članovi inicijative 1 posto za grad.

– Čelnici svih mjesnih odbora tada su se našli s prethodnim predsjednikom Vijeća gradske četvrti i počelo se dogovarati, no kako je zemljište u vlasništvu Agrokora, ništa se nije moglo napraviti bez njih – kaže Postružin priznajući da bi taj projekt bio odlično rješenje ne samo za dotrajali most, nego za infrastrukturu cijeloga Črnomerca.

– Kad bi se samo mogli svi dogovoriti, bilo bi to nešto predivno jer je Grmoščica već lijepo uređena – ističe Postružin.

Odgovor o zemljištu koje je kupljeno 2008. godine, uključujući nadvožnjak iznad Kustošijanske, iz uprave Agrokora nismo dobili.

Pogledajte i video zagrebačkih vozača koji imaju problema sa snijegom: