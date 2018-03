Irsku zamijenili Zagrebom, ali se zabave za Sv. Patrika nisu odrekli

Zelene majice, hlače, kravate, nakit i ostali modni dodaci, pa čak i čarape, ali i startasice s motivom djeteline.

Zatim zastave u istoj boji, ukrasi te hrana i piće. Iako je Irska zajednica u Zagrebu malena, ovog su se vikenda, kada se širem svijeta slavio njihov najveći praznik Dan svetog Petrika, potrudili da i hrvatska metropola pozeleni, pa su se našalili kako se čak i semafori u pravilnim intervalima, kada pokazuju slobodan prolaz, zapravo pridružuju njihovu slavlju.

Hoooooy, Heeeeey...

– U Irskoj je to jako velika zabava, teško ju je uopće opisati. Doslovno svi gradovi, ali i najmanja sela održavaju paradu kojom slave našeg zaštitnika. Dan svetog Patrika smatra se praznikom kada se svi međusobno družimo u krugu obitelji, a na kraju proslava završava slavljem u nekom pubu – kaže Olive Hempenstall, veleposlanica Irske u Hrvatskoj koja u Zagrebu živi od 2016. godine sa suprugom i djecom. Iako je ovdje zabava nešto skromnija budući da u hrvatskoj metropoli živi samo 40-ak Iraca, nije zato ništa manje vesela. Irci sa zagrebačkom adresom su se i ove godine 17. ožujka već tradicionalno okupili na zajedničkom doručku u Sheridan’s Pubu. Uživali su u jajima, slanini, grahu u umaku od rajčice, pudingu, pitama te nazdravljali uz glasne povike “Hoooooooy!, Heeeeey!...

– Odlučio sam otvoriti tradicionalni irski pub u Zagrebu baš zato da bih prenio u Hrvatsku malo tradicije i atmosfere s otoka – objašnjava Adrian Sheridan koji je prije 18 godina došao u Hrvatsku na odmor, no više nije otišao. Ovdje se zaljubio te se nakon nekoliko godina stalnog putovanja između Irske i Hrvatske definitivno odlučio za zagrebačku adresu. Većina Iraca koja živi u Zagrebu došla je zbog ljubavi ili zbog posla, a takva je priča i Seana Feenana.

– Mene ne treba pitati odakle sam nego odakle je moja supruga, jer odande sam i ja – kroza smijeh kaže Feenan koji je prije 10 godina poslom nakratko stigao u Sisak. No kada je tamo upoznao Ninu Fičur iz Petrinje, nakratko je postalo stalno.

– I dalje zbog posla jako često putujem u rodni Belfast, no odlučili smo definitivno ostati u Hrvatskoj, ovdje nam je i kći Petra krenula u školu. Ona bez problema govori dva jezika, no ja se i dalje sigurno držim samo engleskog, hrvatski je jako težak – kaže Sean Feenan te dodaje kako je kompliciran jezik jedna od rijetkih mana Hrvatske. Smatra da su ljudi ovdje jako gostoljubivi, a posebno mu se sviđa klima, odnosno hrvatska ljeta. A osim Iraca koji su se zaljubili u Hrvatsku, odnosno u Hrvatice, na proslavi Dana svetog Patrika okupili su se i Hrvati zaljubljeni u irsku kulturu. Među njima su i članovi prve grupe tradicionalnog i modernog irskog stepa u Hrvatskoj “Celtic Fantasy“.

U zelenom i fontane

– Irska glazba i ples nešto su posebno. Kada smo prvi put vidjeli skupinu “Lord of the Dance”, odmah smo znale da i mi želimo biti poput njih. Nažalost, to se u Hrvatskoj nigdje nije moglo učiti, pa smo 2009. godine otvorile svoj vlastiti plesni studio. Educirale smo se samostalno, ali smo išle i na specijalizaciju u Austriju – govore Marija Čorak i Ana Kušec iz “Celtic Fantasyja”. Kažu kako Irci u Zagrebu jako vole gledati njihove nastupe, pa će stoga zaplesati i na tradicionalnom primanju u veleposlanstvu u povodu Dana svetog Patrika. To je još jedna od proslava koja se organizira, osim malog jutarnjeg druženja u Sheridan’su, a proslavi su se “pridružile” i fontane ispred Nacionalne i sveučilište knjižnice te Muzej suvremene umjetnosti. Zasvijetlili su, naravno, zeleno.

