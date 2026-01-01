CRASH COURSE AI: Savladajte strah od tehnologije kroz kreativnu primjenu Image Generatora

Kinoklub poziva sve kreativce i znatiželjnike da se pridruže jednodnevnoj radionici CRASH COURSE: AI, koja će se održati u subotu, 10. siječnja od 10 do 14 sati u prostorijama Tajništva Kinokluba. Radionica nudi praktičan uvod u svijet umjetne inteligencije, s posebnim naglaskom na generiranje vizualnog sadržaja. Cilj je prevladati strah od tehnologije kroz praktičnu primjenu Image Generatora te se upoznati sa svim prednostima i manama ovog novog vizualnog medija te saznati kako i kada ovaj alat uključiti u svoj kreativni proces.

Voditelj radionice, Anton Radačič, dugogodišnji dizajner, snimatelj i animator, vodit će polaznike kroz teorijski i praktični dio radionice. U prvom dijelu sudionici će se upoznati s principima nastanka slike i videa iz teksta u difuzijskim sustavima te razumjeti prednosti i ograničenja novih AI alata. Drugi dio posvećen je praktičnom radu i generiranju vlastitih vizija pomoću najnovijih tehnika, dok će složenije procese poput treniranja vlastitih modela ili kreiranja videa sudionici upoznati kroz prilagođenu teoriju.

Prijaviti se možete na oprema@kkz.hr ili INBOX društvenih mreža do 7. siječnja 2026. odnosno do popunjenja broja polaznika, a u prijavi je važno naglasiti možete li na radionicu ponijeti vlastiti laptop.