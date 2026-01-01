Naši Portali
BURNA NOĆ

Povećan broj intervencija zagrebačke Hitne: Ozljede pirotehnikom, pad u Savu, ukupno 115 hitnih slučajeva u novogodišnjoj noći

ARHIVA - 2008. Zagreb: Privo?enje osumnji?enih za ubojstvo Ive Pukani?a i Nikole Franji?a
Goran Stanzl/Vecernji list
VL
Autor
Marina Bujan/Hina
01.01.2026.
u 14:24

Hitna je intervenirala kod 23-godišnjeg mladića koji je ni sam ne znajući kako dospio u rijeku Savu. Mladić je, kaže doktorica Hitrova, u društvu konzumirao alkohol i ne zna kako je završio u rijeci, ali se javio ocu koji ga je pronašao i pozvao Hitnu. Bio je pothlađen i nije imao vidljivih ozljeda osim ogrebotine na desnoj šaci i Hitna ga je odvezla u KBC Zagreb.

Voditeljica Operativne smjene u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba doktorica Ljupka Hitrova rekla je da su uz njihove ekipe, koje svakodnevno rade, imali još tri ekipe koje su bile na dežurstvu na dočeku Nove godine na Trgu bana Josipa Jelačića.

– Imali smo povećan broj intervencija, s obzirom na masovnost i događaj organizirane proslave Nove godine na Trgu bana Jelačića. Najviše intervencija je bilo vezano uz prekomjerni unos alkohola, njih četiri kod mladih osoba. Također, 25-godišnji mladić je pirotehnikom ozlijedio oko pa su ga prijatelji odvezli na pregled u Kliničku bolnicu Sestre milosrdnice, a jedan 28-godišnji mladić je imao površinsku ozljedu lica nevezanu za pirotehniku, ali nije bilo potrebe za daljnjim zbrinjavanjem – rekla je doktorica Hitrova. Istaknula je da je Hitna općenito u Zagrebu imala povećan broj intervencija, 20-ak posto više nego što je uobičajeno, ukupno njih 115 od 20 sati na Staru godinu pa do osam sati 1. siječnja 2026.

Hitna je intervenirala kod 23-godišnjeg mladića koji je ni sam ne znajući kako dospio u rijeku Savu. Mladić je, kaže doktorica Hitrova, u društvu konzumirao alkohol i ne zna kako je završio u rijeci, ali se javio ocu koji ga je pronašao i pozvao Hitnu. Bio je pothlađen i nije imao vidljivih ozljeda osim ogrebotine na desnoj šaci i Hitna ga je odvezla u KBC Zagreb. Tamo su bili prisutni i vatrogasci, ali nisu intervenirali, kaže. Istaknula je da je Hitna pomoć obavila i 19 pregleda privedenih u policijskim postajama, najčešće zbog pijanstva. Također je intervenirala za 13 osoba vezano za prekomjerni unos alkohola, a riječ je o mladima od 20 do 30 godina, ali i 16-godišnjakinji koja je hospitalizirana u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj ulici. Dvije osobe su pregledane u KB Dubrava, tri u KBC-u Zagreb te dvije u Klinici za psihijatriju ,,Vrapče".  

Intervencije Hitne bile su vezane i uz činjenicu da su gotovo na vrhuncu respiratorne infekcije, pogotovo gripa tip A. Tako da su imali intervencije vezane za to ili za neke kronične bolesti koje su se pogoršale, pa se interveniralo zbog poremećaja disanja i srčanih smetnji, rekla je voditeljica smjene iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba. 
