Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 42
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
DO SADA SU OČISTILI 57 PROČELJA

Grad Zagreb očisti, vandali ponovno šaraju: Što ako vam na fasadi opet osvanu grafiti? Evo što kažu nadležni

storyeditor/2026-01-01/PXL_031225_142858365.jpg
Autor
Hana Ivković Šimičić
02.01.2026.
u 10:28

Prosječan trošak po objektu iznosi oko 7500 eura, a u to su uključeni radovi uklanjanja natpisa te nanošenja nove boje na fasadu, kao i antigrafitnog premaza

Džabe ste krečili, uzrečica je koju u narodu govore kad se ispostavi da je nečiji trud na kraju bio nepotreban ili uzaludan. U ovom slučaju koristit ćemo je, pak, doslovno, budući da je riječ o ružnim i neuglednim grafitima koji su, nakon što ih je Grad o svom trošku uklonio, ponovno počeli nicati na pročeljima zgrada u centru metropole.

Dovoljna je topla voda

U jesen 2024. počela je velika akcija uklanjanja grafita s pročelja stambenih objekata, a sve što su stanari zgrada prethodno trebali učiniti jest podnijeti zahtjev Gradu, koji u potpunosti pokriva troškove radova. Vodnikova je ulica bila prva u kojoj se započelo s velikim čišćenjem, a prosječan trošak po objektu iznosi, inače, oko 7500 eura, U to je uključeno uklanjanje natpisa te nanošenje nove boje na fasadu, ali i antigrafitnog premaza koji bi trebao spriječiti buduće štete. Za projekt je u 2025. iz proračuna alocirano 1,2 milijuna eura, a isti iznos rezerviran je i za ovu godinu.

Do danas je, prema informacijama koje smo dobili u Gradu, očišćeno ukupno 57 zagrebačkih pročelja, a ugovoreno je čišćenje na još 86 lokacija i građevina. Nije dugo, međutim, trebalo da se grafiteri vrate na mjesto zločina pa su neka od saniranih pročelja nakon manje od godinu dana ponovno iscrtana. Nove žvrljotine tako su osvanule u Vodnikovoj 15 u kojem urede ima Mjesni odbor Mimara, kao i u Draškovićevoj 62, još jednoj lokaciji na kojoj su grafiti ranije uklonjeni. Obišli smo i još nekoliko lokacija, poput Martićeve, Šubićeve i Ulice Medveščak, no ondje su pročelja, zasad, ostala čista.

Potaknuti situacijom u Vodnikovoj i Draškovićevoj, Grad smo pitali što učiniti u slučaju da na očišćenom pročelju ponovno osvanu grafiti te mogu li se stanari ponovno javiti za sufinanciranje troškova uklanjanja. Oni su nam objasnili da je, zahvaljujući antigrafitnom premazu, ponovno čišćenje fasade sada mnogo lakše, no da Grad u financiranju sudjeluje samo jednom za istu građevinu. Opisali su i kako izgleda postupak čišćenja pročelja. – Primjenjuju se suvremene metode koje osiguravaju učinkovito čišćenje uz istodobno očuvanje površina, što je posebno važno kod starijih i osjetljivih objekata. Proces uključuje mehaničko čišćenje prilagođeno vrsti podloge, pri čemu se koriste specijalni meki abrazivni materijali koji omogućuju efikasno a neinvazivno uklanjanje grafita s fasada bez oštećenja zidova te stavljanje antigrafitnog premaza. On se nanosi do visine vijenca prizemlja ili maksimalno tri metra od kote uređenog terena, čime se omogućuje lako uklanjanje budućih grafita, često i samo toplom vodom. Premazi su ekološki prihvatljivi i produljuju čistoću fasade. Nakon završetka radova na uklanjanju grafita, upravitelju ili predstavniku suvlasnika predaju se upute za održavanje nanesenog antigrafitnog premaza – napominju u Radićevu trgu. Kada je riječ o zaštićenim zgradama, poput mnogih u Donjem gradu, u proces su uključeni i stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture, koji u slučaju ponovnog ličenja fasade odabiru boje najsličnije originalnim nijansama.

A osim zaštitnih premaza, jedna od mjera obrane protiv vandala jest i videonadzor. Ugradnja kamera također se sufinancira iz gradskog proračuna, i to s 80 posto udjela u troškovima te do maksimalnog iznosa od 750 eura po zgradi. Kamere i softver za videonadzor o svom trošku nabavlja podnositelj zahtjeva, najčešće predstavnik stanara, a Grad će izvršiti povrat sredstava po dostavi potrebne dokumentacije. Za projekt su stanovnici, izgleda, zainteresirani, budući da je dosad podnesen ukupno 461 zahtjev za uklanjanje grafita ili ugradnju kamere. – Nakon obrade, ostalo je 326 urednih i potpunih zahtjeva – ističu s Radićeva trga.

Kako podnijeti zahtjev Gradu

Stanari koji, pak, žele da se i njihova pročelja očiste, mogu to učiniti podnošenjem online zahtjeva ili osobno u pisarnici gradskog Ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove. Trebaju dostaviti podatke o vlasniku zgrade ili predstavniku stanara, informacije o upravitelju objekta, adresu te žele li uslugu uklanja grafita (s ili bez nanošenja antigrafitnog premaza) ili postavljanje videonadzora. Mogu se, naravno, opredijeliti i za obje opcije. U privitku zahtjeva trebaju biti i fotografije trenutačnog stanja zgrade, vlasnički list ili međuvlasnički ugovor, te ovjerena izjava vlasnika ili predstavnika stanara da od Grada neće potraživati naknadu za eventualnu štetu nastalu prilikom radova.•

Ključne riječi
Grad Zagreb pročelja

Komentara 1

Pogledaj Sve
CO
CommonSense
10:37 02.01.2026.

Treba napokon formirati Gradsku policiju (jer redovna , tj načelnici PU ZG, vandalizam ne doživljavaju) i kazne za grafitere barem 15.000€. 7500 za čišćenje i 7500 porez na budalu. Ali bitno je obračun s počiniteljima

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ARHIVA - 2008. Zagreb: Privo?enje osumnji?enih za ubojstvo Ive Pukani?a i Nikole Franji?a
BURNA NOĆ

Povećan broj intervencija zagrebačke Hitne: Ozljede pirotehnikom, pad u Savu, ukupno 115 hitnih slučajeva u novogodišnjoj noći

Hitna je intervenirala kod 23-godišnjeg mladića koji je ni sam ne znajući kako dospio u rijeku Savu. Mladić je, kaže doktorica Hitrova, u društvu konzumirao alkohol i ne zna kako je završio u rijeci, ali se javio ocu koji ga je pronašao i pozvao Hitnu. Bio je pothlađen i nije imao vidljivih ozljeda osim ogrebotine na desnoj šaci i Hitna ga je odvezla u KBC Zagreb.

AKCIJA MIR I DOBRO

Velika akcija na istoku Zagreba: Zaplijenjeno više od 28 tisuća komada pirotehnike, uhićena dvojica muškaraca

Prvo uhićenje zabilježeno je oko 17 sati u Konjšćinskoj ulici, gdje su policijski službenici zbog sumnje u nedozvoljeno posjedovanje pirotehničkih sredstava priveli 33-godišnjaka. Temeljem naloga Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu provedena je pretraga njegove obiteljske kuće i pripadajućih prostorija, pri čemu je pronađeno i oduzeto ukupno 23.327 komada pirotehničkih sredstava kategorija F1, F2, F3 i F4.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!