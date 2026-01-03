Stanari Zapruđa: Preusmjerite promet, naša mala ulica puna je otpada i kamiona

Stanari Ulice Karla Metikoša u Zapruđu već se godinama suočavaju s problemom koji, kako tvrde, gradske službe uporno rješavaju parcijalno ili – nikako. Riječ je o kombinaciji pojačanog tranzitnog prometa kroz tu ulicu i ilegalnog odlaganja otpada na kraju nedovršene susjedne Ulice Milana Mladenovića, prometnice duge svega 40-ak metara, koja povezuje Metikoševu s rotorom Zapruđe.



Ulica Milana Mladenovića, naime, dio je planiranog projekta produljenja Avenije Dubrovnik prema Sajmišnoj cesti, no kako se to nikad nije realiziralo, ostala je bez funkcije, nadzora i jasne namjene. Stanari podsjećaju i da je Grad još 2010. godine ishodio lokacijsku dozvolu za produžetak avenije te da je 2012. započet i otkup parcela na planiranoj trasi. – Ovako svakodnevno imamo kolone kamiona, šlepera i dostavnih vozila. Djeca na putu prema školi i vrtiću doslovno dijele kolnik s teškim teretnim vozilima – upozorava Branko Matavulj, koji je redakciji Večernjeg lista ustupio i fotografije snimljene u različitim dijelovima dana, a na kojima se vidi intenzivan promet vozila koja, prema njegovim riječima, nemaju što tražiti u stambenoj ulici.