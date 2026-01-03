Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
MOLE ZA POMOĆ

Stanari Zapruđa: Preusmjerite promet, naša mala ulica puna je otpada i kamiona

Autor
Nikolina Orešković
03.01.2026.
u 08:00

Ulica Karla Metikoša glavni je prometni pravac za sve koji prometuju od rotora Zapruđe prema istoku i obrnuto

Stanari Ulice Karla Metikoša u Zapruđu već se godinama suočavaju s problemom koji, kako tvrde, gradske službe uporno rješavaju parcijalno ili – nikako. Riječ je o kombinaciji pojačanog tranzitnog prometa kroz tu ulicu i ilegalnog odlaganja otpada na kraju nedovršene susjedne Ulice Milana Mladenovića, prometnice duge svega 40-ak metara, koja povezuje Metikoševu s rotorom Zapruđe.

Ulica Milana Mladenovića, naime, dio je planiranog projekta produljenja Avenije Dubrovnik prema Sajmišnoj cesti, no kako se to nikad nije realiziralo, ostala je bez funkcije, nadzora i jasne namjene. Stanari podsjećaju i da je Grad još 2010. godine ishodio lokacijsku dozvolu za produžetak avenije te da je 2012. započet i otkup parcela na planiranoj trasi. – Ovako svakodnevno imamo kolone kamiona, šlepera i dostavnih vozila. Djeca na putu prema školi i vrtiću doslovno dijele kolnik s teškim teretnim vozilima – upozorava Branko Matavulj, koji je redakciji Večernjeg lista ustupio i fotografije snimljene u različitim dijelovima dana, a na kojima se vidi intenzivan promet vozila koja, prema njegovim riječima, nemaju što tražiti u stambenoj ulici.

Ključne riječi
Zagreb Zapruđe Avenija Dubrovnik ilegalno odlagalište otpada Grad Zagreb Zagrebački holding

Komentara 1

Pogledaj Sve
SK
SkvikiZg
08:19 03.01.2026.

Svukud je javna tajna i poznato je ko baca taj otpad no oni koji su zaduženi za takve stvari su korumpirani ili se boje te mafije.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ARHIVA - 2008. Zagreb: Privo?enje osumnji?enih za ubojstvo Ive Pukani?a i Nikole Franji?a
BURNA NOĆ

Povećan broj intervencija zagrebačke Hitne: Ozljede pirotehnikom, pad u Savu, ukupno 115 hitnih slučajeva u novogodišnjoj noći

Hitna je intervenirala kod 23-godišnjeg mladića koji je ni sam ne znajući kako dospio u rijeku Savu. Mladić je, kaže doktorica Hitrova, u društvu konzumirao alkohol i ne zna kako je završio u rijeci, ali se javio ocu koji ga je pronašao i pozvao Hitnu. Bio je pothlađen i nije imao vidljivih ozljeda osim ogrebotine na desnoj šaci i Hitna ga je odvezla u KBC Zagreb.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!