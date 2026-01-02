Naši Portali
PLANIRANA IZDVAJANJA

Zagreb u 2026. nastavlja s intenzivnim ulaganjima u dječje vrtiće

Ilustracija dječjeg vrtića
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Ana Vrbanek
02.01.2026.
u 12:31

U 2026. godini, kazali su iz Grada, planiran je početak radova na šest novih projekata u vrijednosti od oko 31 milijun eura, kojima će se osigurati još 570 mjesta, dogradnjom postojećih vrtića. Riječ je o dječjim vrtićima Grigora Viteza, Matije Gupca, Bajka, Sesvete – Novo Brestje, i Ivane Brlić Mažuranić te o izgradnji novog vrtića u Lučkom

Grad Zagreb u 2026. godini nastavlja investirati u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kako bi zagrebački vrtići bili kvalitetni i pristupačni svim zagrebačkim obiteljima. U 2026. godini planirana izdvajanja su 317 milijuna eura, što je više nego dvostruko u odnosu na proračun 2021. godine, istaknuli su iz Grada.

Najveći udio navedenih ulaganja čine plaće zaposlenih u vrtićima, u kojima danas radi oko 7.400 zaposlenih. U odnosu na 2021. godinu, u gradskim vrtićima zaposleno je oko 1.400 djelatnika više, dok je masa plaća udvostručena.

– Ovakav rast izdvajanja za plaće rezultat je i većeg broja zaposlenih, ali prije svega to je rezultat značajnih povećanja plaća i materijalnih prava koja su ostvarena u dijalogu sa sindikatima, a u cilju zadovoljnih zaposlenika na kojima počiva kvaliteta cijelog sustava. Želimo da Grad Zagreb bude poželjan poslodavac, odnosno da najbolje odgojiteljice i odgojitelj rade u našim vrtićima – istaknuo je Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik.

Grad Zagreb istodobno nastavlja investicijski ciklus u izgradnju i proširenje vrtićkih kapaciteta. Dosad je otvoreno 16 novih vrtića čime je osigurano 1.450 novih mjesta, uz ukupnu vrijednost ulaganja od 46 milijuna eura. Trenutačno se izvode radovi vrijedni oko 32 milijuna eura na četiri lokacije – Borovje, Podbrežje, Stenjevec i Remetinec – čime će se osigurati dodatnih 750 mjesta. U 2026. godini, kazali su iz Grada, planiran je početak radova na šest novih projekata u vrijednosti od oko 31 milijun eura, kojima će se osigurati još 570 mjesta, dogradnjom postojećih vrtića. Riječ je o dječjim vrtićima Grigora Viteza, Matije Gupca, Bajka, Sesvete – Novo Brestje, i Ivane Brlić Mažuranić te o izgradnji novog vrtića u Lučkom.

– Cilj nam je osigurati svim zagrebačkim obiteljima upis djece u kvalitetni gradski vrtić u kvartu gdje žive. A istovremeno dok širimo kapacitete i moderniziramo objekte, stalno podižemo subvencije kako bi cijene vrtića za obitelji ostale među najnižima u Hrvatskoj –poručila je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika.
