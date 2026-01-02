Bivši učenici V. gimnazije proslavili 40 godina mature, mnogi od njih danas rade u inozemstvu

Blagdani nas uvijek asociraju na zajedništvo i potiču na susrete s onima koje poznajemo i volimo. U tom su se duhu topli susreti i druženja odvili i u V. gimnaziji, gdje su bivši učenici, kojima je razrednica nekada bila profesorica Neda Peleh, u blagdanskom ozračju obilježili veliki jubilej – četrdeset godina od mature. Zbog velikog broja kolega koji danas žive i rade u inozemstvu, iskoristili su priliku kada se mnogi vraćaju kući kako bi zajedno proslavili dugogodišnje prijateljstvo i godine provedene u školskim klupama. Susret su ovjekovječili veselom zajedničkom fotografijom.
