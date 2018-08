Inspekcija još 2016. naredila sanaciju Mosta slobode, a od nje ništa do proljeća

Krenulo je kao po loju. Ne, doduše, od samog početka jer Most slobode raspadao se godinama. Padali su s njega blokovi, ograda je popucala, rubnjaci su se mrvili, a u rupama u pločnicima za svake kiše stvarali pravi mali bazeni.

Ne mogu prekidati dvije žile

Odlučeno je tada da obnova konačno mora krenuti i za sanaciju nogostupa, vijenaca i ograda na mostu raspisan je natječaj. Ako sve bude kako treba, rekli su u siječnju ove godine iz Grada, na proljeće bi trebali početi radovi na Mostu slobode i potrajati idućih pet mjeseci. Bude li kašnjenja s radovima, odnosno protegnu li se oni i na ljeto, obećavali su u Gradu, radit će se i vikendom i praznicima.

Ni vikendom ni praznicima, a bome ni na radni se dan do danas na mostu nije pojavio nijedan bager ili bilo koji drugi stroj, iako je sam natječaj za izvođača radova, kao što su i priželjkivali u Gradu, prošao zaista bez ikakvih zapreka, što cijelu situaciju čini još bizarnijom. Lani u prosincu tražila se tvrtka koja će obnoviti most između Bundeka i hipodroma, a na natječaj su se javile dvije zajednice ponuditelja. Grad je od njih tražio da dostave dodatne dokaze o tome da su sposobne odraditi traženi zadatak, a krajem travnja jednu su tvrtku, za koju su procijenili da nije dostavila dostatan dokaz, eliminirali

Ostala je “u igri” zajednica ponuditelja Spegra i Spegra inženjering, od koje je traženo u svibnju da ispravno popuni sve obrasce u natječajnoj dokumentaciji. Kad je i to napravljeno, Grad im se opet obraća dopisom u lipnju i moli ih da dostave pisanu izjavu o produljenju roka valjanosti ponude jer je ona, zbog silnih odugovlačenja, prestala važiti. Za to da Gradu kažu žele li još uvijek raditi Most slobode, imaju vremena do 5. rujna, što, barem u teoriji, znači da bi se most mogao sanirati, počnu li radovi odmah, do proljeća.

Ali, kako neslužbeno doznajemo iz Grada, ove godine Most slobode ostat će kakav jest jer, budući da od studenog kreću ozbiljni radovi na remetinečkom rotoru, dvije gradske žile kucavice ne mogu se samo tako prekinuti.

– Nije baš to najbolje planirano – kažu nam u Gradu, iz kojeg nam odgovor na službeni upit o mostu nije stigao. S druge strane, pomoćnik ministra graditeljstva Željko Uhlir kaže nam kako je inspekcija za Most slobode, odnosno za njegove nedostatke i općenito sustav održavanja, još prije dvije godine izdala rješenje.

– Svako odgađanje znači još veću štetu. Mostovi se rade da stoje sto godina, ali samo ako se održavaju i pregledavaju redovito. U Zagrebu je problem upravo to što mostove nitko sustavno ne prati – rekao je Željko Uhlir, koji je podsjetio i kako u metropoli nema mosta “mlađeg” od 1970. godine. Kako je objasnio, 19 milijuna kuna, koliko je trebala koštati sanacija Mosta slobode, znači da je riječ o ozbiljnim radovima.

– Nije to stotinjak tisuća pa da se radi samo asfalt ili nogostup. Koliko je meni poznato, na njemu je već popriličan problem s ležajevima – kaže nam pomoćnik ministra graditeljstva pa ističe kako je most pokraj Bundeka vjerojatno u najlošijem stanju.

Bit će kad bude

Ništa bolje ne izgleda ni onaj istočnije od njega, Most mladosti, za koji su nam u Gradu još u travnju objasnili da će cjelovita njegova obnova ovisi “o raspoloživim sredstvima”.

– Projektna dokumentacija za sanaciju Mosta mladosti – jugozapadni prilazni vijadukt – završena je te će se pokrenuti postupci javne nabave za odabir izvođača radova u skladu s osiguranim financijskim sredstvima – rekli su nam tad u Gradu. Planirao se i početak javne nabave za sanaciju Domovinskog mosta, kao i izrada projektno-tehničke dokumentacije za Jadranski most.

Što se potonjeg tiče, gradonačelnik Milan Bandić obećao je da će radovi na njemu krenuti nakon što se dovrši rotor, što u prijevodu znači da se most neće dirati još minimalno dvije godine.

