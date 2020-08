Holding ne odustaje od automobila unatoč kritikama, ali i nalazu revizije

Grad Zagreb nije dobio nijednu primjedbu te nijedan prijedlog na objavljeni nacrt dokumentacije za nabavu 266 vozila za Zagrebački holding i njegovih šest tvrtki. Procijenjena vrijednost najma tih vozila na 730 dana iznosi 16,6 milijuna kuna bez PDV-a, a nakon što je proveden postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, natječaj sad može biti i formalno raspisan. U Gradu Zagrebu i Zagrebačkom holdingu ne odustaju od okvirnog sporazuma za najam tih vozila, među kojima su i luksuzne limuzine poput Audija 6, Mercedesa E klase ili BMW-a 5 unatoč burnim reakcijama javnosti na tu nabavu.

Loše planirana kilometraža

Mnogi kritičari namjere da se milijuni gradskih kuna potroše na najam vozila smatraju da je to neprimjereno, pogotovo nakon što su Zagreb i njegove građane pogodili potres, poplava i epidemija koronavirusa. A Grad Zagreb ne odustaje od dnevnog najma vozila i unatoč preporuci Državne revizije da se ocijeni opravdanost uzimanja u najam vozila u odnosu na druge oblike nabave. Taj stav državnih revizora iznesen je u Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti korištenja vanjskih usluga u društvu Zagrebački holding koji je napisan krajem 2018.

Video: Zagrebački holding nabavlja 312 luksuznih automobila za 19,1 milijun kuna: Trebaju li im?

Tako je revizija utvrdila da je od 2015. do 2017. Holding imao ukupne rashode za najam vozila koja koriste njegova trgovačka društva i podružnice te Direkcija 22,438.494 kuna od čega za 2015. u iznosu 9,902.807 kuna, za 2016. u iznosu 5,654.728 kuna te za 2017. u iznosu 6,880.959 kuna. Za nabavu vozila po modelu rent-a-cara i putem operativnog najma nije ocijenjena opravdanost uzimanja u najam vozila u odnosu na druge oblike nabave – navodi se u izvješću. Dodatno se obrazlaže da je za uslugu najma osobnih i dostavnih vozila putem operativnog najma u ožujku 2012. nakon provedenog otvorenog postupka nabave zaključen okvirni sporazum u iznosu 32,894.658 kuna za razdoblje od 48 mjeseci.

Prema tom okvirnom sporazumu, zaključeni su ugovori o najmu vozila u vrijednosti 22,383.870 kuna. Revizori su ustanovili i da je dokumentacijom za nadmetanje bilo predviđeno da će najveći broj vozila za trajanja najma prijeći do 7,345.000 kilometara, a prema evidenciji društva, vozila u najmu prešla su do 3,210.395 kilometara. Procijenjena i ugovorena kilometraža utječe na iznos ostatka vrijednosti vozila, odnosno troškove najma. Državni ured za reviziju predlaže ocijeniti opravdanost uzimanja vozila u najam u odnosu na druge oblike nabave. Također predlaže realno planirati očekivanu kilometražu – zaključili su revizori. Iz Holdinga su im pak poručili da je vidljivo da se s modela operativnog najma prešlo na model rent-a-cara čime su smanjeni troškovi najma vozila s devet milijuna kuna na šest milijuna kuna.

I natječaj ZET-a bez primjedbe

Naveli su i da se opravdanost prelaska na model rent-a-cara u odnosu na model operativnog najma očituje i u tome što naručitelj kod rent-a-cara snosi samo troškove goriva, a kod modela operativnog najma snosi troškove izvanrednog servisa, zamjena guma i drugo. U Holdingu su ustvrdili i da je nemoguće realno planirati kilometre koji će se vozilima prijeći s obzirom na to da se vozila koriste za obavljanje operativnih poslova te da je model putem rent-a-cara prihvatljiv jer se najam plaća po danu, a ne prema prijeđenim kilometrima. Opravdanost najma putem rent-a-cara u odnosu na kupnju vozila, naveli su iz Holdinga, također je sagledana s osnove troška održavanja. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić ovih je dana također branila model dnevnog najma vozila, ali je najavila da će, kako je kazala, potrebe za neke od automobila biti revidirane u smislu klase i vrijednosti. I članica uprave Zagrebačkog holdinga Marica Dusper ustvrdila je da će model dnevnog najma automobila ostati jer se, tvrdi, pokazao dobrim. Uz sve to, na nacrt dokumentacije za nabavu 46 vozila za ZET, procijenjene vrijednosti 2,5 milijuna kuna plus PDV, također nije bilo nijedne primjedbe te nijednog prijedloga.