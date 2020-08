'Bandićevu vladavinu prije će prekinuti HDZ nego Tomašević'

Smijem se, a plakao bih – da se atmosfera izbornog stožera Milana Bandića na dan parlamentarnih izbora sažeti mogla u rečenici, bio bi to svakako spomenuti stih novovalne uspješnice glazbenika iz susjedne nam zemlje. Nekolicina suradnika zagrebačkog gradonačelnika koji porazno stanje iz minute u minutu prate na parkiralištu u Praškoj, a onda i njegov govor o tome kako “dok se u Zagrebu posao radi pošteno, na nacionalnom planu i ne može biti rezultata” djelovali su toliko tmurno da se čak i pročelnica za gospodarstvo Mirka Jozić, kad je došlo vrijeme da se stane pred kamere, odlučila smjestiti iza stranačke zastave da joj “365” zakloni lice, a narod što prije zaboravi 108 glasova koje je osvojila.

Možda se nije ni trebala toliko skrivati jer bilo je tu i lošijih rezultata, a pritom ne mislimo samo na 1789 preferencijskih glasova koje je dobio sam Milan Bandić, već i na, primjerice, cijelih 27 koje je u prvoj izbornoj jedinici dobila dogradonačelnica Olivera Majić, koja s drugom gradonačelnikovom zamjenicom Jelenom Pavičić Vukičević nije “dobacila” ni do dvjesto birača.

Video: Milan Bandić komentirao rezultate svoje stranke na parlamentarnim izborima

Da ne ostanemo dužni brojku ni potonje dogradonačelnice, ona je dobila 162 glasa, dok je Stranka rada i solidarnosti u sve četiri zagrebačke jedinice, dakle prvoj, drugoj, šestoj i sedmoj, osvojila povjerenje 7833 birača. Uzmemo li u obzir da je samo na području metropole oko 600 tisuća punoljetnih osoba, koje su čak i Živom zidu dale prednost pred Bandićem, nije teško zaključiti tko je jedan od većih parlamentarnih gubitnika. A kad jedan padne, drugi se uzdigne ili, u ovom slučaju, kad padnu Bandić i SDP, uzdignu se Tomislav Tomašević i HDZ. Tomašević, koji je već najavio kandidaturu za gradonačelnika Zagreba, a i HDZ koji je u glavnom gradu postigao najbolji rezultat od 1995. sigurno neće dopustiti da im se uspjeh do lokalnih izbora sljedeće godine znatno pokvari, dok će Bandić i SDP dati sve od sebe da im se ni u ludilu ne ponovi 5. srpnja. Na umu, naravno, treba imati da na lokalnim izborima birači uglavnom biraju one za koje smatraju da su sposobni riješiti njihove komunalne probleme, dok se na parlamentarnima više-manje odlučuju za sebi blizak svjetonazor.

– Lokalni i parlamentarni izbori jesu različiti, ali indikacija postoji. Početak trenda tog nekakvog pada Milana Bandića počeo je još na predsjedničkim izborima, kad je on podržao Kolindu Grabar-Kitarović, a ona izgubila izbore – objašnjava politička analitičarka Ankica Mamić, pa dodaje kako Tomislav Tomašević, a s njim i platforma Možemo! dio svog uspjeha također “duguju” Bandiću. Oni su se, objašnjava Mamić, brendirali upravo na zagrebačkom potresu, dok su vidljivost postigli upravo zahvaljujući oporbenom djelovanju protiv zagrebačkog gradonačelnika.

– Oni su, međutim, dobro obavili posao. Vidi se to ako ih se usporedi s Pametno, koji u splitskom Gradskom vijeću imaju sedam ljudi, ali da nisu išli u koaliciju sa Strankom s imenom i prezimenom, pitanje je bi li Marijana Puljak uopće ušla u Sabor – kaže politička analitičarka, koju pitamo i bi li Tomašević bio dobar gradonačelnik, s obzirom na to da je kandidaturu već najavio. Ona, pak, kako kaže, nije sigurna da će Možemo! nakon lokalnih izbora imati većinu u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.

SDP čekaju stranački izbori

– SDP trenutačno ima problema i jednostavno sad nema adekvatnog kandidata za sljedeću godinu jer Gordan Maras, predsjednik zagrebačkog ogranka stranke, nije taj. Vidimo to po tome kako je prošao na ovim izborima. V.d. predsjednika SDP-a Zlatko Komadina kazao je da bi Partija mogla podržati Tomaševića, što možda nije loša ideja. Ali treba imati na umu da je Milan Bandić već dvaput dobio izbore u Zagrebu na maloj izlaznosti i činjenici da mnogo ljudi radi u Gradu i Holdingu. Također, treba očekivati da će HDZ probati iznjedriti dobrog kandidata – kaže Ankica Mamić, a mi je pitamo i hoće li HDZ i dalje biti partner Bandiću u gradskom parlamentu. Odnos snaga, kaže analitičarka, mogao bi se promijeniti. – Svaka daljnja koalicija HDZ-u bi bila izuzetno štetna. Andreju Plenkoviću je najbolje da nađe kvalitetnog kandidata za lokalne izbore, i to centrističkog – kaže Ankica Mamić. A gdje bolje pitati traži li HDZ takvog nego u samom HDZ-u.

– Imat ćemo sigurno najjačeg kandidata jer imamo stručnjake koji mogu iznijeti taj teret – kaže nam Davor Filipović, HDZ-ov zastupnik u Gradskoj skupštini, koji o konkretnim imenima, iako su se u tom kontekstu spominjali već ministar zdravstva Vili Beroš ili čak Domagoj Ivan Milošević, ne želi govoriti. Zna, međutim, već što će biti prioriteti tom novom, HDZ-ovu gradonačelniku Zagreba. Uz obnovu grada od potresa, to je upravljanje financijama i imovinom grada, kaže, a za pobjedu svoje stranke u sve četiri zagrebačke izborne jedinice odgovornim drži upravo Plenkovića. – To je odraz dobrog rada Vlade i premijera koji je, de facto, sam dobio Zagreb – kaže gradski zastupnik, kojeg pitamo hoće li i dalje sad držati većinu Bandiću u Skupštini. HDZ će, kaže, podržavati projekte koji su dobri.

Video: Zagrebački holding nabavlja 312 luksuznih automobila za 19,1 milijun kuna: Trebaju li im?

– Bili smo protiv kompostane u Brezovici, protiv odlagališta građevinskog otpada u Podsusedu, a ni Generalni urbanistički plan (GUP) nije prošao jer mi nismo bili za. Tako da smo i dosad glasovali za ono s čime smo se slagali, a tako ćemo i nastaviti – kaže Davor Filipović, koji ističe da su Zagrepčani na ovim izborima sigurno vrednovali i činjenicu da je novac za remetinečki rotor stigao iz EU, kao i onaj za ZET-ove autobuse te niz drugih projekata, za što je sve zaslužna, kaže HDZovac, protekla Vlada, odnosno dosadašnje vodstvo. A za što je i za što možda baš i nije zaslužno njihovo vodstvo, razmišljaju ovih dana i SDP-ovci, koji su u Zagrebu prije mjesec dana postigli povijesno loš rezultat. Posebno nezadovoljni mogu biti upravo s prvom izbornom jedinicom, u kojoj su, kao i parlamentarni novaci Možemo!, dobili tri mandata. Kako dalje i je li u stranci uopće itko počeo razmišljati o omjeru snaga na lokalnim izborima?

– Ne bavimo se još time, a realno je da i nećemo dok nam ne prođu unutarstranački izbori. Predsjednik je taj koji potpisuje odluke o kandidaturama i on mora povući poteze – objašnjava nam član Predsjedništva i nekadašnji zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Ivo Jelušić. Ono u što je Jelušić siguran, govori nam, jest da trenutačno vodstvo zagrebačke organizacije njegove stranke nije ekipa za bilo kakve dobitne kombinacije. – Da me se krivo ne shvati, nije to zato što ja ne podnosim Gordana Marasa ili bilo što slično, samo mislim da je i tu potrebna promjena – iskren je Jelušić, kojem baš nije ni bliska opcija da SDP sljedeće godine na izborima kao kandidata za gradonačelnika podrži Tomislava Tomaševića. Kaže da, zato što je njegova stranka sad prošla loše, ne treba misliti da više nema šanse. – Ne možemo puno postići s lošim liderima. SDP mora ponuditi čovjeka za lokalne izbore. Lijevo biračko tijelo i dalje postoji, što je dobile više od 55 posto glasova zagrebačkih glasača. A mi svojim biračima moramo dati opciju – govori nam Ivo Jelušić, koji kaže da se glasačko tijelo drukčije ponaša na parlamentarnim nego na lokalnim izborima. Ali, govori, poveznica postoji.

– Kad Milan Bandić bolje prolazi u Zagrebu, onda on ulazi i u Sabor. Ako mu je sad na listi za parlament vrijednost pala pet puta, ona je sigurno barem tri puta manja i u Zagrebu. Vidjet ćemo – kaže Jelušić, koji o opcijama odnosno imenima koja će iznjedriti SDP ne želi govoriti. U stranci, pak, doznajemo da bi pretendent za poziciju prvog čovjeka metropole mogao biti Joško Klisović. Da bi centar i lijevi centar ipak trebali na sljedeće izbore zajedno, smatra pak predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

Kolika je ‘rupa’, nitko ne zna

– Situacija je takva da Tomaševića sad ljudi prepoznaju kao čovjeka koji se zalaže za određene politike, a on će svoj status sad još učvrstiti u Saboru. Realnost je i da SDP nema kandidata, kao ni HDZ, koji je dosad uvijek išao s igračem kojeg može odbaciti. Ali na krilima ovih glasova koje je sad dobio u Zagrebu, HDZ će se dobro pripremiti i nakon rebalansa proračuna odmah se baciti na lokalne izbore. A centar i lijevi centar morat će ponuditi nekoga tko može i na Bandića i na HDZ – objašnjava nam Anka Mrak Taritaš, koja je i na svojoj koži osjetila da popularnost na nacionalnoj razini ne donosi nužno i rezultate na gradskoj. Pitamo je i misli li da je, nakon ovih izbora, kraj koalicije Bandića i HDZ-a u zagrebačkoj Skupštini. – Oni se vole previše, što javno, što tajno. Malo će se možda joguniti, ali previše je tu interesa, previše radnih mjesta u pitanju da bude bilo što ozbiljno – kaže predsjednica GLAS-a, a na istom je tragu i politički analitičar Davor Gjenero. Poseban odmak u gradskoj politici Bandić i HDZ neće napraviti, kaže on, ali HDZ će stvoriti svog kandidata za zagrebačkog gradonačelnika jer je Plenkoviću to iznimno važno. – Oni od ‘95. imaju problema u zagrebačkoj organizaciji i sad im se pružila prilika da konačno daju nekog lidera, pa će se jako potruditi da uspiju – kaže Gjenero, kojeg pitamo i za 1760 Bandićevih glasova u četiri zagrebačke jedinice. Oni bi, govori analitičar, mogli biti znak da je Zagrepčanima sad zaista dosta njihova najdugovječnijeg gradonačelnika.

– Dvije su stvari Bandića dotukle na lokalnoj razini. Prva je predsjednička kampanja redatelja Darija Juričana kojom je otvorena kokošarska razina korupcije u gradu, a druga je potres i ponašanje nakon njega. Bandićeva se ekipa u tome pokazala dezorijentiranom i neupotrebljivom, a čak i kad se konačno nešto počelo raditi, kao što je bila ona podjela građevinskog materijala, opet se ispostavilo da je to djelo vezano uz korupciju – objašnjava politički analitičar, dodajući kako ni nekadašnji gradonačelnikovi suradnici više nisu na vidiku. Oni koji nisu izravno vezani za njega, kaže Gjenero, odmaknuli su se. – Ostali su samo uhljebi, ljudi bez identiteta i stava na ključnim su pozicijama.

Čak je i Jelena Pavičić Vukičević odbila da mu bude nositeljica liste u prvoj jedinici – govori Davor Gjenero, a mi doznajemo da je čak i Slobodan Ljubičić, dugogodišnji Bandićev intimus i čovjek koji je izmislio Holding, izbornu noć proveo u SDP-u. Što se, pak, te stranke tiče, Gjenero je jasan da su predsjedniku ogranka metropole, već spomenutom Marasu, šanse za pobjedu nikakve. – Najracionalnije bi bilo da podrže Tomaševića. Ali on bi, pobijedi li, bio katastrofa – govori politički analitičar, a mi pitamo zašto. Svatko bi bio, kaže, tko god bi se prihvatio tog posla nakon Bandića jer se ne zna koliku on “rupu” ostavlja, a Tomašević bi se mogao dodatno namučiti jer nikad nije upravljao nikakvim sustavom, nema menadžerskih kapaciteta – smatra Gjenero. Kakvu borbu predviđaju za Zagreb, sami bandićevci nisu željeli govoriti jer, kako su nam pojasnili, “o tome će reći njihovi rezultati”. Ono što je sigurno, “preslikaju” li se parlamentarni izbori na lokalne, HDZ će zauzeti otprilike 30 posto Gradske skupštine, SDP 20- ak, dok bi Možemo! mogao ondje dobiti 10-ak posto zastupnika. Isti omjer, naravno, vrijedi i za gradska vijeća te mjesne odbore, s time da bi, pretpostavljajući ovaj scenarij, gradonačelnik Milan Bandić i sva njegova svita trebali potpuno nestati s političke scene. Domovinski pokret Miroslava Škore trebao bi formirati lokalne ogranke pa možda u Zagrebu “uzeti” deset posto glasova, koliko je sad, u prosjeku, dobio u 1., 2., 6. i 7. jedinici, a umiješati bi se mogao i Most s otprilike osam posto te Stranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno, koji su u zagrebačkim jedinicama dobili nekoliko postotaka. To je, naravno, gotovo nemoguć rasplet...