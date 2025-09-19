Hodajte, mjerite tlak i plešite: 'Štampar' donosi program zdravlja za sve generacije

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar“ poziva Zagrepčane da se pridruže nizu javnozdravstvenih događanja kojima je cilj promocija zdravih životnih navika i integracija osoba s invaliditetom. U subotu, u 10 sati, u Parku Vjekoslava Majera, održat će se aktivnost "Hodanje za zdravlje“ s posebnim naglaskom na uključivanje osoba s invaliditetom.

U ponedjeljak,od 17 do 21 sat, u parku Zrinjevac Zagrepčani će moći sudjelovati u zdravstvenim aktivnostima usmjerenima na prevenciju i edukaciju. Bit će omogućeno mjerenje krvnog tlaka, analiza tjelesnog sastava, određivanje CO u izdahu (za pušače) te podjela promotivnih edukativnih materijala. Službeno otvorenje Europskog tjedna sporta 2025. (#BeActive) održat će se u utorak, od 15 do 18 sati na Trgu Petra Preradovića (Cvjetni trg). Program uključuje izložbu, glazbu, ples, sportske poligone i zabavne sadržaje za sve uzraste. Djelatnici NZJZ-a „Dr. Andrija Štampar“ na otvorenju će provoditi mjerenje krvnog tlaka, analizu tjelesnog sastava te zdravstveno i kineziološko savjetovanje. Više informacija o Europskom tjednu sporta dostupno je ovdje.