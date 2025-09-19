Naši Portali
NIZ JAVNOZDRAVSTVENIH DOGAĐANJA

Hodajte, mjerite tlak i plešite: 'Štampar' donosi program zdravlja za sve generacije

Zagreb: Testiranje na hripavac u NZJZ "Andrija Štampar"
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.09.2025.
u 18:00

Više informacija o Europskom tjednu sporta dostupno je ovdje.

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar“ poziva Zagrepčane da se pridruže nizu javnozdravstvenih događanja kojima je cilj promocija zdravih životnih navika i integracija osoba s invaliditetom. U subotu, u 10 sati, u Parku Vjekoslava Majera, održat će se aktivnost "Hodanje za zdravlje“ s posebnim naglaskom na uključivanje osoba s invaliditetom. 

U ponedjeljak,od 17 do 21 sat, u parku Zrinjevac Zagrepčani će moći sudjelovati u zdravstvenim aktivnostima usmjerenima na prevenciju i edukaciju. Bit će omogućeno mjerenje krvnog tlaka, analiza tjelesnog sastava, određivanje CO u izdahu (za pušače) te podjela promotivnih edukativnih materijala. Službeno otvorenje Europskog tjedna sporta 2025. (#BeActive) održat će se u utorak, od 15 do 18 sati na Trgu Petra Preradovića (Cvjetni trg). Program uključuje izložbu, glazbu, ples, sportske poligone i zabavne sadržaje za sve uzraste. Djelatnici NZJZ-a „Dr. Andrija Štampar“ na otvorenju će provoditi mjerenje krvnog tlaka, analizu tjelesnog sastava te zdravstveno i kineziološko savjetovanje. Više informacija o Europskom tjednu sporta dostupno je ovdje.
Ključne riječi
Nastavni zavod "Dr. Andrija Štampar" Zagreb

