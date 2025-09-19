Naši Portali
EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI

Na Dan bez automobila u Zagrebu besplatan i Bajs

Foto: Grad Zagreb
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
19.09.2025.
u 14:03

Sve će se završiti na Zrinjevcu, gdje posjetitelje od 15.30 do 21 očekuje raznolik program za sve uzraste.

U povodu Europskog tjedna mobilnosti i obilježavanja Dana bez automobila, u ponedjeljak će Grad Zagreb osigurati besplatan prijevoz tramvajima i autobusima na području cijele metropole kao i besplatno korištenje sustava javnih bicikala Bajs – uz promo kod ZBAJSOM25 dostupno je do 200 minuta vožnje, javljaju iz Uprave.

Na Dan bez automobila, središte grada, područje Gornjeg i Donjeg grada, bit će zatvoreno za motorni promet od 8 do 20 sati. Promet će biti zatvoren i u Trakošćanskoj ulici, 21. rujna od 9 do 19 sati, u povodu manifestacije "Trakošćanska za sve", festivala susjedstva koji donosi bogat program za sve generacije. Istoga dana, od 7 do 18, za promet će biti zatvoren i dio Ilice od Frankopanske do Krajiške ulice zbog održavanja festivala Q’art.

Sve će se završiti na Zrinjevcu, gdje posjetitelje od 15.30 do 21 očekuje raznolik program za sve uzraste. Građani će moći uživati u ponudi OPG-ova s oznakom "Plavi ceker", sudjelovati u sportskim i edukativnim aktivnostima poput joge, odbojke, golfa ili vožnje simulatorom romobila, okušati se u atraktivnoj "Alki na Bajsu" te posjetiti radionice i zdravstvene kutke. Najmlađe očekuje Dječja biciklijada, a cijelo događanje pratit će i glazbeni program.

Tradicionalna Žbica, biciklistička vožnja zagrebačkim ulicama počinje u 18 sati. Trasa vožnje je: Zrinjevac – Vukovarska – HBZ – Slavonska – Savski nasip (Greenway) – Savska – povratak na Zrinjevac. Organizator ŽBICE je Grad Zagreb u suradnji s MUP-om i udrugom Sindikat biciklista.
