Grad: Građevinski materijal dijelit će na punktovima, a do srijede treba napraviti popis oštećenika

Vrijeme je da se pokrenemo. Tako je zborio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić na nedavnoj konferenciji za novinare Stožera civilne zaštite, kojemu je također na čelu, na kojoj je najavio da će Grad donirati građevinski materijal, odnosno crepove, cigle, letve i zaštitni najlon, onima koji sami žele sanirati štetu na svojim domovima nakon razornog potresa. Novac za nabavku materijala, ističu u Gradskoj upravi, osigurat će se iz fonda za donacije u koji je do 6. travnja bilo uplaćeno 5,5 milijuna kuna, a žurna mjera pomoći namijenjena je stanovnicima pet četvrti koje su najviše stradale u udaru od 5,5 Richtera. To su Donji i Gornji grad, Gornja Dubrava, Podsljeme i Sesvete, a svi kojima je potrebna hitna sanacija krovova, dimnjaka ili dijelova fasada mogu se u sjedište svoje četvrti javiti do srijede, nakon čega će se pokrenuti postupak javne nabave materijala.

- Cilj je mjere da se pomogne ljudima koji relativno sitnim popravcima mogu omogućiti sigurno stanovanje u svojim objektima. Članovi vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti do srijede će dostaviti popis osoba kojima je potrebna pomoć - ističe Renata Šimon, pročelnica Gradskog ureda za mjesnu samoupravu. Lokalnim čelnicima pogođeni trebaju dostaviti svoj OIB te navesti vrstu i stupanj oštećenja, kao i količinu materijala koja bi im trebala za popravak.

- Materijal će se dijeliti na nekoliko punktova, o čemu će građani biti obaviješteni, a očekujemo da će mjeru najviše koristiti vlasnici obiteljskih kuća u podsljemenskoj zoni – navodi pročelnica Šimon.

Damir Oniško, predsjednik Gradske četvrti Gornja Dubrava, pretpostavlja da će ti punktovi biti u obliku deponija koji će se ograditi, a materijal će moći uzeti oni koji su na popisu koji rade ovaj tjedan.

- Mi u kvartu već imamo jedan takav deponij, kod Osnovne škole Granešina, gdje ljudi doniraju materijal, a oni kojima treba za popravke ga korist – kaže Oniško.

Budući da, dodaje, stručnjaci neće sve stići temeljito provjeriti, ljudima će za navedenu količinu materijala koja im treba za popravke vjerovati na riječ. No, ističe, neće s tim biti problema jer i sada vraćaju višak, čak i kada im ostanu po dva crijepa. Za sastavljanje popisa, pak, kontaktirali su sve za koje zasad znaju da im treba pomoć, a postavili su i obavijesti po kvartu te na društvenim mrežama. Slično je i u Sesvetama.

- Stalno smo na terenu i upoznati smo sa situacijom. U kontaktu smo s ljudima, znamo već otprilike kome što treba, pa sa sastavljanjem popisa nećemo imati previše problema – kaže Stjepan Kezerić, predsjednik Gradske četvrti Sesvete, gdje su članovi mjesnih odbora već počeli osobno obilaziti svaku oštećenu kuću. A s tim se načinom rada slaže i Krešimir Kompesak, predsjednik Gradske četvrti Podsljeme,

-Non stop smo na terenu, popisujemo i borimo se za svoje ljude – ističe Kompesak.

No, u četvrti Gornji grad ne slažu se da će sve proći glatko jer, ističu, u ovoj žurnoj mjeri vide nedostataka.

- Zbunjeni smo jer nismo dobili nikakve detaljne smjernice, samo da do roka sastavimo popis. Zabrinuti smo da netko neće slučajno ostati zakinut, a, uostalom, Ured za upravljanje u hitnim situacijama ima sigurno već popis onih koji su oštećeni i koji stupanj je u pitanju. Tu se odmah mogu eliminirati oni čiji su domovi u ruševnom stanju, a prema ostatku se samo popiše količina materijala – prijedlog je Luke Bogdana, potpredsjednika Gradske četvrti Gornji grad. Slično misle i u Donjem gradu.

- Dobili smo poluinformaciju i nedovoljno detaljne upute. Uostalom, ako će i uzeti sav novac iz fonda za donacije, odnosno oko pet milijuna kuna, premalo je to da pokrije svačije potrebe. To je kao da se požar gasi kapljicom vode – ističe Petar Paradžik, predsjednik Gradske četvrti Donji grad.