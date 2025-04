Filmski kurikulum u KIC-u: Na filmsko platno stižu snažne žene, na repertoaru dva filma domaće kinematografije

U zagrebačkom Kulturno-informativnom centru (KIC), u ponedjeljak u 20 sati, održat će se novi program iz ciklusa Filmski kurikulum, koji ovoga puta u središte stavlja snažne žene i njihove prikaze na filmskom platnu.

U kratkom dokumentarnom filmu "Amerikanka" (Zoran Tadić, 1970), kojeg je naručio Gradski komitet omladine, naslovna junakinja progovara o tome zašto je iz daleke Amerike došla u "neprijateljsku zemlju". Zahvaljujući svojem zaigranom cinéma véritéstilu film je kontrapunkt pompoznim propagandnim dokumentarcima o radnim akcijama. Dugometražni igrani film "Živa istina" (Tomislav Radić, 1972) opisuje životnu borbu djevojke koja traži svoje "mjesto pod suncem". On je kontrapunkt svemu što je do tada rađeno u hrvatskom igranom filmu – film koji stilom i nefabularnom kompozicijom dosljedno slijedi oblikovne metode dokumentarnog filma, a to nipošto nije. Radi svoje drugačijosti film je prikazan izvan konkurencije Pulskog filmskog festivala, a nakon burnih protesta žiri je, suprotno festivalskim pravilima, sjajnoj Božidarki Frajt dodijelio Zlatnu arenu za glavnu žensku ulogu.

Uoči projekcije uvodnu riječ održat će dr. sc. Tomislav Šakić, nastavnik povijesti hrvatskog filma na Akademiji dramske umjetnosti. Kustos programa je dr.sc. Juraj Kukoč, viši filmski arhivist iz Hrvatske kinoteke. Ulaz na projekciju je besplatan.

"Filmski kurikulum" program je klasika hrvatske kinematografije namijenjen studentima povijesti hrvatskog filma na zagrebačkim fakultetima i svim građanima zainteresiranim za upoznavanje s hrvatskom filmskom baštinom. Program je nastao u suradnji Hrvatske kinoteke – odjela Hrvatskog državnog arhiva, Kulturno-informativnog centra, Hrvatskog audiovizualnog centra (projekt Filmska pismenost) i nastavnika povijesti hrvatskog filma na Akademiji dramske umjetnosti, Fakultetu hrvatskih studija i Filozofskom fakultetu.