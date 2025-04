Traju pripreme za 29. izdanje najstarijeg i najvećeg uličnog festivala: Po Zagrebu će se plesati, pjevati, čarobirati...

Međunarodni ulični festival "Cest is d Best" ponovno dolazi u centar Zagreba od 5. do 8. lipnja u sklopu kojeg će na nekoliko lokacija svoje glazbene, cirkuske i likovne vještine danonoćno izvoditi mnogobrojni sudionici iz Hrvatske i 15-ak drugih zemalja svijeta.

"Program festivala namijenjen je svim generacijama pa će i u 29. po redu Cest is d Bestu mnogobrojni posjetitelji besplatno moći uživati u koncertima, umjetničkim i zabavnim programima", istaknuli su organizatori u petak.

Najstariji i najveći ulični festival u Hrvatskoj neprekidno se održava od 1997. godine te je postao prepoznatljiv simbol Zagreba. Ove godine festival će na Trgu bana Josipa Jelačića postaviti i dvije tribine između kojih će biti prostor za plesne nastupe, performerske predstave i svirke uličnih svirača.

U četvrtak, 5. lipnja tu će pozornicu prvi zauzeti brojni plesni klubovi i skupine iz Hrvatske i inozemstva. Glavne festivalske pozornice ove će godine biti smještene na Zrinjevcu, Trgu bana J. Jelačića i Cvjetnom trgu, a građani će nastupe cirkuskih, likovnih i glazbenih umjetnika moći doživjeti u Bogovićevoj, Gajevoj, Praškoj i Tkalčićevoj ulici.

Na festivalu će sudjelovati nekoliko stotina scenskih, likovnih i glazbenih umjetnika, a program će se uskoro finalizirati.