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KAOS U CENTRU ZAGREBA

Drugi put u samo nekoliko sati! Automobil ponovno upao u raskopane tračnice na Savskoj, tramvaji stajali gotovo sat vremena

Zagreb: Na križanju Maksimirske i Domjani?eve došlo je do zastoja tramvaja
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
06.07.2026.
u 11:35

Kako su nam potvrdili u gradskom prijevozniku, po drugi put jutros automobil je upao u raskopane tračnice na raskrižju i stvorio se kaos. Situacija se upravo rješava

Nešto prije 11 sati nastao je zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, smjer Savski most, javljaju u ZET-u. Kako su nam potvrdili u gradskom prijevozniku, po drugi put jutros automobil je upao u raskopane tračnice na raskrižju i stvorio se kaos. Zastoj je riješen oko 11.40. 

Riječ je o kapitalnim radovima na križanju. Privremena regulacija prometa na snazi je zbog opsežnih radova na etapi obnove magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici u vrijednosti oko 3,8 milijun eura. Paralelno s tim radovima izvest će se preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske u vrijednosti 1,2 milijuna eura. 

Komentara 11

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KU
kublajkhan
11:53 06.07.2026.

Kriva je loša signalizacija na lošem prometnom rješenju. Glavno da su izbavitelji sretni

Avatar Castro
Castro
11:46 06.07.2026.

Cekam komentar da je netko drugi kriv a ne vozaci.

RA
RafaelZDS
11:42 06.07.2026.

Oduzmite doživotno vozačku ovim vozačima koji se uporno voze po tramvajskoj pruzi a znaju da ne smiju i onda izazovu kaos jer su htjeli biti brži nego drugi, porogurati se prvi na semafor da se slučajno ne čeka i naravno sad je netko drugi kriv.

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