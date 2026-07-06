Drugi put u samo nekoliko sati! Automobil ponovno upao u raskopane tračnice na Savskoj, tramvaji stajali gotovo sat vremena

Nešto prije 11 sati nastao je zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, smjer Savski most, javljaju u ZET-u. Kako su nam potvrdili u gradskom prijevozniku, po drugi put jutros automobil je upao u raskopane tračnice na raskrižju i stvorio se kaos. Zastoj je riješen oko 11.40.
Riječ je o kapitalnim radovima na križanju. Privremena regulacija prometa na snazi je zbog opsežnih radova na etapi obnove magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici u vrijednosti oko 3,8 milijun eura. Paralelno s tim radovima izvest će se preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske u vrijednosti 1,2 milijuna eura.
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