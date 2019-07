Dižu kredit od 150 mil. kuna za projekte koji su trebali biti završeni lani

Da barem vidimo metar nove tramvajske pruge ili neku fasadu, još bismo rekli: ‘ajde. Ali ovako... – za što Zagrebački holding opet uzima kredit od 150 milijuna kuna, na jučerašnjoj sjednici Gradske skupštine nikako nije bilo jasno HNS-ovu zastupniku Tomislavu Stojaku. Započete investicije iz prošle godine i one koje se planiraju dovršiti do kraja ove, čime je zaduženje pravdala predsjednica Holdingove uprave Ana Stojić Deban, kazao je, nisu baš neko objašnjenje za toliki kredit, pogotovo s obzirom na to da je Skupština na prošlom zasjedanju već odobrila 350 milijuna kuna zaduživanja Gradu.

Velesajam u plusu!

– Kako sad mi odobravamo kredit za projekte iz prošle godine koje treba dovršiti ako se po Zakonu o javnoj nabavi uopće ne smiju raspisivati natječaji nisu li za realizaciju osigurana sredstva – pitao je nezavisni zastupnik Vladimir Ferdelji, dok je SDP-ovcu Saši Molanu bilo sporno zašto, između ostalog, u te projekte spada i nabava koševa za smeće od dva milijuna kuna. Takve bi nabave, kazao je, Holding bez problema trebao moći financirati bez ikakvih pozajmica.

– Jedino što je iz svega toga jasno jest da Holding očito ima za kruh, vodu i režije, a ostalo sve treba plaćati kreditom – zaključio je Stanko Kordić (GLAS).

Osim kredita Holdingu, odobrili su i zaduženje od 12,5 milijuna kuna Velesajmu za digitalizaciju. No to je poduzeće čak i oporba pohvalila jer nakon dugo godina, i to poslije izdvajanja iz Holdinga, konačno posluje u plusu.

A gdje su parkirališta?

Zeleno su svjetlo zastupnici dali i uređenju područja nekadašnje tvornice Nade Dimić, iako su imali primjedbu na činjenicu da se planiranjem uređenja prostora omeđenog Borninom, Erdödyjevom, Branimirovom i Domagojevom nije vodilo računa o dovoljnom broju parkirnih mjesta. Područje je to za koje se predviđa jedna podzemna garaža na dvije razine, a već u startu planirano je više od 150 stanova, dok bi se sadašnje parkiralište unutar kompleksa tvornice trebalo prenamijeniti.