Baptisti će u bivšoj policijskoj postaji azilante podučavati o hrvatskoj kulturi i običajima

Kuću nitko nije ni htio kupiti

Kuća se, objasnili su iz MUP-a, koristila za kao tadašnja policijska ispostava do kraja 1998., a Ministarstvo se od tada više puta obraćalo bivšem Uredu za upravljanje državnom imovinom upućujući na to da nema potrebe za korištenjem. Tijekom 2008. i 2010. objavljen je, ističu, natječaj za prodaju, no u otvorenom roku nije pristigla nijedna ponuda. Sada će kuća, među ostalim, biti privremeni smještaj za osobe s međunarodnom zaštitom.