Bagerist Milan Bandić: Svaki dan u 15 sati u školi za bager

A pa neće valjda za zidara! Znate onu, “zidar zida na visoko, na curice baca oko”? Pa nema on kaj više “bacati”, prošla su ta vremena – posebno raspoloženi u odgovorima bili su jučer gradonačelnikovi suradnici kad smo se raspitivali što je Milana Bandića nagnalo da upiše tečaj za bagerista.

Sve je shvatio vrlo ozbiljno

Želi sam započeti radove na žičari, odgovorili su kad su se uozbiljili, a posve je jasno da gradonačelnik, kao pravi doktor PR-a, zna da neće biti kamere kojoj će on promaknuti za upravljačem bagera. Svoju je ideju, zato, odlučio u potpunosti provesti u djelo pa tečaj osposobljavanja pohodi revno i redovito, tvrde u gradskoj upravi. Zna da će ga iste one kamere tražiti dokaz da strojem zna upravljati, pa će i imati papir na otvaranju radova za trasu na Sljeme. A iako su neki mislili da će mu se nekoliko dana prije početka radova samo pokazati što treba u bageru pritisnuti da bi on radio, njegovi suradnici kažu da vožnju stroja koji teži i 50 tona nije shvatio nimalo neozbiljno.

Posao “od jutra do sutra”

– Ide svaki dan na predavanje, poslijepodne, u 14 ili 15 sati. Uči, nije to lako, a odrađuje i praksu – govore nam Bandićevi suradnici, ali ustanovu u kojoj gradonačelnik pohađa predavanja ne žele otkrivati. Svoje osposobljavanje redovno je platio, kažu, i “učenje mu ide dobro”. Nije ovo ni prvi put da se gradonačelnik sprema za građevinu jer još onomad kad je u Zagreb stigao na studij za život je zarađivao na baušteli kod Milana Penave, današnjeg vlasnika Tigre. Nije isključeno ni da upravo tamo odlazi na bagerističku praksu jer praktični se dio nastave, navode učilišta koja vrše osposobljavanja za rukovanje bagerom, odrađuju upravo u privatnim tvrtkama.

– Ako ostanem bez posla, mogu biti bagerist – zaključio je sam gradonačelnik kad je objavio da će on upravljati bagerom na otvorenju radova na žičari, a s obzirom na plaću i nedostatak radnika na tom stroju, nije to ni posve loša opcija. Neto 11 tisuća kuna te stalni radni odnos uvjeti su koji se trenutačno nude u oglasima za bageriste, što jest sedam tisuća manje od gradonačelnikove plaće, ali posao je to ipak koji nije, kako on kaže, “od jutra do sutra”, plus, možda bi mu dobro došao odmor od ljudi. Jedan od svakako većih nedostataka u manjem mjesečnom primanju jesu vanjski uvjeti rada, ali na trčkaranje po vrućini i zimi gradonačelnik je ionako naviknut.

Sjedanje u bager Milanu Bandiću neće biti samo povratak građevini, već i svojevrsni povratak za upravljač jer se sam u automobilu nije vozio od 2002. godine, kad je skrivio nesreću pod utjecajem alkohola i pobjegao. Ostao je tada bez vozačke na tri godine, a i odlučio kako je najbolje, kad već ima pravo na vozača, da ga on i vozi. A upravo vozačka dozvola B kategorije jedan je od uvjeta za upis osposobljavanja za vozača bagera. Također, potrebno je imati završeno minimalno osnovnu školu, dok se za završavanje tečaja mora odslušati 30 sati teorije i imati 90 sati praktičnog rada na poligonu. Naravno, polaže se i ispit, a osposobljavanje košta uglavnom oko 800 kuna, ovisno o učilištu u kojem se polaže. Osposobljavanje je to koje se upisuje u radnu knjižicu, pa će gradonačelnik politološkoj diplomi sad dodati i onu bagerističku.