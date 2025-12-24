Naši Portali
OBAVITE KUPOVINU NA VRIJEME

Tržnice zatvorene na Božić i blagdan Svetog Stjepana

shutterstock
VL
Autor
Ana Vrbanek
24.12.2025.
u 10:30

Posjetitelji se stoga mole da svoje kupovine planiraju unaprijed i iskoriste dane prije blagdana

Sve tržnice u gradu Zagrebu koje su pod upravom Podružnice, uključujući Veletržnicu i hladnjaču, neće raditi sutra, 25. prosinca, na blagdan Božića, kao ni u petak, 26. prosinca, na blagdan Svetog Stjepana, javljaju iz Zagrebačkog Holdinga. 

Posjetitelji se stoga mole da svoje kupovine planiraju unaprijed i iskoriste dane prije blagdana ili nakon njih, kako bi na vrijeme nabavili sve potrebne proizvode. Tržnice će nastaviti s uobičajenim radnim vremenom od subote, 27. prosinca.
Ključne riječi
tržnica Zagreb

