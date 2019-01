Časne Bandiću pjevaju, peku mu torte i kolače

Radije bi da ih se posjeti bez kamera, napomenule su sestre karmelićanke gradonačelniku Milanu Bandiću, ali on je jučerašnji odlazak u samostan Karmel u Brezovici ipak odlučio zabilježiti fotografijama, a onda ih i podijeliti na društvenim mrežama. Neće mu sestre to sigurno zamjeriti, uvjeravali su nas njegovi suradnici, jer “karmelićanke gradonačelnika baš vole”.

Izlaze samo iznimno

– Nisu samo sretne kad dođe, nego su oduševljene. Pripreme uvijek pravu malu gozbu, a i poseban govor – otkrivaju nam “gradonačelnikovi ljudi” pa dodaju da i sam Bandić voli navratiti karmelićankama. Sestre su mu, otkrivaju nam iz gradske uprave, simpatične i duhovite pa odvoji vrijeme barem jednom godišnje da sjedne s njima za stol. Ili, ako ćemo precizno, on sjedne za stol na koji su one iznijele torte ili kolače, kavu, sokove i likere, dok one s njim razgovaraju preko svojevrsnog prozora, odnosno rešetaka. Pozdraviti goste, u ime svih karmelićanki iz samostana, dođe tek sestra Božica Alojzija od svetog Lica, dok ostale sestre iz Karmela ne izlaze nikada. Red je to koji svoje samostansko utočište napušta samo ako ima valjan razlog poput, primjerice, bolesti, dolaska pape ili na poziv biskupa. Na prvi pogled pomalo izoliran način života zapravo uopće nije takav, objašnjavaju same karmelićanke na svojoj internetskoj stranici, na kojoj su opisale i kako im izgleda jedan tipičan samostanski dan.

– U 5.30 sati započinje naš dan ustajanjem. U šest sati, nakon “Anđeoskog pozdrava”, molimo “Jutarnju pohvalu” pjevajući i recitirajući. U 6.30 sati je razmatranje, tj. unutarnja molitva ili meditacija koja traje do 7.30 sati, kada slavimo svetu misu. Od osam do 8.30 je zahvala i molitva “Trećeg časa”, zatim slijedi doručak. Oko devet sati sestre odlaze na svoj posao, svaka u svoju ćeliju ili već prema potrebi na zajednički posao u sakristiju, vrt, praonicu, kuhinju, šivanje, izradu škapulara, relikvija i slično – objašnjavaju sestre kako provode dane, koji su radom i molitvom ispunjeni sve do 21.30 sati, kad se spremaju za počinak.

Pokazale što rade

Podijelile su karmelićanke sa zainteresiranima i brojne fotografije unutar samostana pa se na njima može vidjeti kako vrtlare, druže se sa životinjama, šiju, ali kako im nije strano primati goste, koje interesira je li teško živjeti u zatvorenom tipu samostana. Karmelićanke, naravno, sa zainteresiranima razgovaraju preko prozora kao i s gradonačelnikom Bandićem, a na svojoj su internetskoj stranici objavile i broj telefona na koji ih se može nazvati, ako ljude štogod o njihovu životu posebno interesira ili jednostavno žele vjerski savjet.

Karmelićanke vode i Kuću sv. Josipa, dom za nezbrinutu djecu, koju je Bandić jučer ujutro također posjetio, i to tradicionalno, baš kao i samostan u Brezovici. Ovog puta, kao u ljeto 2017., sestre mu nisu pjevale, ali on je sa sobom poveo suradnike iz raznih područja bude li karmelićankama potrebna pomoć pa je, među ostalim, kod sestara bila i ekipa iz Dumovca ne bi li pomogla pri zbrinjavanju životinja koje karmelićankama u dvorištu redovito ostavljaju Zagrepčani.

