Požeški političar napustio Bandića i vratio se u SDP

Da je netko prešao u Klub ili stranku Milana Bandića, više i nije neka vijest. Sada je vijest kada netko odluči napustiti “najprivlačnijeg” političara na hrvatskoj političkoj sceni. Nakon Darinka Dumbovića iz Reformista, kojemu je “prekipjelo” kada je u Bandićev klub stigao i 13. prebjeg, zagrebačkog gradonačelnika sada je napustio i šef njegove stranke u Požegi. Riječ je o Ivanu Vlahoviću, inače bivšem SDP-ovcu koji je iz Partije izbačen 2016. godine nakon čega se odlučio priključiti Stranci rada i solidarnosti.

Obvezna podrška Vladi

Vlahović kaže da iz SDP-a nije izišao svojevoljno, nego da ga je iz stranke izbacio tadašnji šef požeško-slavonskog SDP-a Zdravko Ronko. Razlog je, kako sam Vlahović kaže, što je bio protiv toga da se Zdravko Ronko ponovno natječe na lokalnim izborima za gradonačelnika Požege, ali i činjenica da je u kampanji za šefa stranke u kojoj su se u SDP-u natjecali Zoran Milanović i Zlatko Komadina bio na strani primorsko-goranskog župana. Štoviše, bio je šef kampanje Zlatka Komadine u Požeškoj županiji.

No kako život često piše romane, Vlahović je sada ponovno član SDP-a, možda i budući šef požeškog SDP-a, dok je Zdravko Ronko, bivši šef požeško-slavonskog SDP-a, alfa i omega u Partiji tog kraja, danas član Kluba Milana Bandića u Saboru u kojemu je jedini uvjet za članstvo podrška Vladi Andreja Plenkovića.

– Kada su me izbacili, odlučio sam da neću biti politički neaktivan. Kako su me u tom periodu kontaktirali iz stranke Milana Bandića, ja sam naivno mislio da se tu može ispravno raditi. No prevario sam se. Nakon što je na čelo SDP-a došao Bernardić, razmišljao sam o tome da se ponovno vratim u SDP, međutim, tada je još uvijek u Požegi u SDP-u glavni bio Ronko, a bez pozitivnog odgovora Gradskog odbora povratak nije uopće moguć – kaže Vlahović.

Međutim, ubrzo nakon što je Ronko otišao iz SDP-a i prešao u Klub Milana Bandića, i Vlahović je podnio pristupnicu za povratak u SDP. Bilo je to negdje u listopadu, kaže, a prije nekoliko dana Statutarna komisija SDP-a odlučila je da ga se ponovno primi u stanku. Iz Bandićeve se stranke nije iščlanjivao i kaže da to ionako ide automatizmom budući da je sad član SDP-a. Danas žali što se kod Bandića uopće i učlanjivao.

– Bio sam i mlad i neiskusan i pogriješio sam kada sam odlučio pomoći Milanu Bandiću. Ovome što Bandić radi glasači nisu dali potporu, a ono što je napravio Ronko kada je prešao u njegov Klub nema veze s moralom – kaže Vlahović.

Ronko: On je Berin đilkoš

Prozvani Ronko kaže da nije on bio taj koji je izbacio Vlahovića iz SDP-a jer to radi gradska organizacija kojoj je na čelu bio Marijan Cesarik.

– No znam da je izbačen zbog neaktivnosti, nerada i nesposobnosti, a ne zbog toga što on tvrdi – kaže Ronko i dodaje da se već sada zna da će upravo Vlahović dekretom biti postavljen za novog šefa požeškog SDP-a.

I Marijan Cesarik, nekada šef požeškog SDP-a koji danas više nije ni u jednoj stranci, kaže da je Vlahović izbačen jer nije volio raditi i jer je cijelo vrijeme podrivao rad stanke.

– Taj Vlahović samo je jedan od Berinih đilkoša koje je našao u Slavoniji i s kojima je uništio cijelu socijaldemokraciju u Slavoniji. Našao ih je za potrebe kampanje Zlatka Komadine i oslanjao se na njih jer su rovarili i kopali protiv Milanovića. Osim u Požeško-slavonskoj županiji takve je ljude imao i u Vukovarskoj i Brodsko-posavskoj županiji. Sve je rezultiralo time da su uništili SDP u Slavoniji – zaključuje Ronko. Glavni tajnik SDP-a Nikša Vukas pozdravlja povratak Vlahovića u SDP i kaže da će ovo biti godina okupljanja za SDP.

