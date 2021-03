Alemka Markotić izglasana za Zagrepčanku godine, Petek burno reagirao

Bilo je onih koji su se toj odluci protivili. No prof. dr. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i članica nacionalnog Stožera civilne zaštite, ipak je na Odboru za javna priznanja Gradske skupštine prihvaćena kao Zagrepčanka godine. S pet glasova “za” i dva “suzdržana” izglasana je kao žena koja je zaslužila tu nagradu za prošlu godinu. No prije nego što joj se ona i službeno dodijeli na Dan grada Zagreba 31. svibnja, prvo tu titulu mora potvrditi većina u Skupštini na idućoj, 40. sjednici, koja je zakazana za 16. ožujka.

Suzdržana su bila dva člana Odbora iz redova skupštinske oporbe – nezavisni Renato Petek i SDP-ova Mladenka Pašalić Patarčec, dok je većina koju čine članovi zagrebačkog HDZ-a i stranke Bandić Milan 365, njih petero, glasala za prijedlog. Ipak, glasala nije vršiteljica dužnosti gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević, koja sad sjedi u Odboru umjesto pokojnog gradonačelnika jer se ispričala i rekla da ne može doći. Ovakav razvoj događaja razljutio je Renata Peteka, koji je za vrijeme rasprave žustro isticao razloge zbog kojih Alemka Markotić ne bi trebala dobiti tu nagradu.

– Ovim prijedlogom koji dolazi iz kuhinje HDZ-a i Stranke rada i solidarnosti smatram da je nagrada obezvrijeđena. Žena koja tu nagradu dobije treba imati vrijednosti koje stoje u javnom pozivu – uzorita i primjer u društvu. No profesorica Makotić dio je jednog tijela koje je donosilo odluke mjera za vrijeme pandemije, a istovremeno ih je kršila – govorio je Petek, referirajući se na odlazak na misu profesorice Markotić. No to ne znači da je mjere i kršila, isticao je HDZ-ov Mario Župan, dodajući da je stajala vani, s maskom te odgovarajućom distancom i njen je jedini teret da je držala govor na misi. Mislav Herman, predsjednik Odbora za javna priznanja te ujedno i čelnik Skupštine, aludirao je, pak, da Petek koristi sjednicu za poruke u kampanji za lokalne izbore, s obzirom da se kandidirao za gradonačelnika.

– Bili ste puno mirniji iza zatvorenih vrata, ovo je politizacija javnog prostora. To nije korektno, ali je vaše pravo – govorio je Peteku Mislav Herman. Na izbore se osvrnuo i Petek, dodavši da je ovo dokaz da suradnja između HDZ-a i stranke pokojnog gradonačelnika cvate te da je uvjeren da će zbog ovakvih stvari u svibnju doći do promjena u metropoli. Petek, pak, smatra da grafička dizajnerica Sanja Bachrach Krištofić puno bolje odgovara nagradi. Ona je bila jedna od 12 prihvaćenih kandidatkinja za Zagrepčanku godine.

Predložene su još Bandićeva bliska suradnica, bivša misica i stomatologinja Natalija Prica, radijska novinarka Ivana Radaljac Krušlin, povjesničarka Andrea Feldman, obrtnica Spomenka Krebsz, pjevačica Zdenka Kovačiček, profesorica Zrinka Barišić Marenić, magistra politologije Vedrana Malec, glumice Branka Cvitković i Ksenija Pajić, psihoterapeutkinja Gordana Buljan Flander, dok su nakon isteka roka na natječaj pristigli i prijedlozi za Anamariju Carević, djevojčicu koja je poginula u potresu te Mirnu Mrčela, koja je spasila čovjeka iz automobila koji je zapeo u vodenoj bujici u podvožnjaku Miramarska. Izglasano je i 17 kandidata od 90 predloženih za Nagradu Grada Zagreba. Među ostalim, dobili su je povjesničarka Snješka Knežević, legendarna sportska novinarka Milka Babović i Nastavni zavod “Andrija Štampar”.