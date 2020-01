Spavao je u kući dok ga je Filip tražio: 'Dobivao sam poruke 'počivaj u miru''

Ja Filipa ne poznajem niti znam išta o njemu. Nisu se prebijali moji dugovi, ja nemam veze s tim - tvrdi Jerko Malvasija, Splićanin koji je prema navodima različitih izvora bio jedna od meta krvavog pohoda Filipa Zavadlava, ali ga na njegovu sreću nije uspio pronaći.

- Prvo i prvo, nisam u bijegu. Ne skrivam se od ničega. Žao mi je što do ovog došlo, ali ja s ovim nemam nikakve veze. Filipa nikad nisam poznavao niti sam imao dodira s njim - počinje Malvasija svoju stranu priče za 24sata.

VIDEO Odvjetnik Šerić posjetio svog klijenta Filipa Zavadlava

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Zašto sam ja isturen u cijeloj ovoj priči? Posljednje godine života proveo sam po zatvorima ili u bijegu. Nakon što sam pao s marihuanom, bio sam prvo u istražnom zatvoru u Splitu, pa sam tijekom ljeta otišao živjeti u Zagreb. Iz Zagreba bježim za Sarajevo jer nisam htio izdržavati kaznu. U BiH sam završio u centralnom zatvoru, pa u Zenici. Isporučen sam Hrvatskoj po molbi ministra pravosuđa 2016., robijao sam tada u Remetincu, Šibeniku, Gospiću. Na slobodu izlazim 11. 6. 2019. Nikad u životu nisam koristio slobodne izlaske ni vikende. Nisam imao ni posjete, osim nekoliko očevih dolazaka. To se može vidjeti u zatvorskom kartonu. Nisam imao kontakt s vanjskim svijetom - priča Malvasija.

U trenutku kada je krenulo krvoproliće u Varoši, on je, kako kaže, spavao kući.

- Javili su mi na mobitel da su mi ubijeni otac i brat. To je bila prva informacija koja mi je stigla. Nisam se nigdje pokupio ni otišao. Pokušao sam dobiti oca. Nisam ga mogao dobiti. Mobitel mi je samo zvonio. U glavi mi je bila katastrofa. Nakon minutu su mi javili čak da sam ja mrtav. Dobivao sam poruke 'počivaj u miru', da mi je brat ubijen i takve stvari. Mislio sam prvo da se netko ruga sa mnom, da je san. Onda sam pokušao dobiti prijatelja da ode do Varoša i pogleda što se događa. Kad mi je rekao da su ubijeni Torlak, Boban i Paić te da se mene traži, da me se ubije, nisam mogao vjerovati. Sjeo sam u auto i krenuo prema ocu. Javila mi se policija i rekla da dođem u stanicu. Nisam htio doći dok mi ne objasne što se događa - nastavlja priču.

VIDEO Split: Građani organizirali mimohod za nedavna ubojstva u gradu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kada se uvjerio da je sve u redu s njegovom obitelji i djevojkom, onda se odlučio predati. - Policija me uhapsila i vezala me lisicama. Bio sam vezan, odveli su me u Omiš, nisu mi dali da uzmem hranu ni piće. Ponašali su se kao da sam ubojica - tvrdi Malvasija.

Filipa Zavadlava kaže ne poznaje, a brata Stanislava poznaje samo iz viđenja i tvrdi da mu nikad nije prodavao drogu.

- Ja svoju prošlost ne mogu mijenjati. Možda jesam okorjeli jer ne surađujem s policijom, ali sada nisam diler. Nikad u životu nisam radio s heroinom. Stanislavu nikad nisam prodao 'cvit' trave. Ja nemam prijatelje narkomane. Ja nemam ništa s takvom klijentelom. Za travu sam imao klijentelu i bila je dobra - kaže.

Malvasija ističe da se nisu prebijali njegovi dugovi i da on nema veze s tim.